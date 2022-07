Oroscopo Paolo Fox domani, 9 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 9 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 9 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata interessante, ma il meglio ci sarà domenica, con la Luna nel tuo segno. Sarà la giornata adatta per portare avanti i progetti riguardo il tuo futuro, È un oroscopo che favorisce gli affari dei liberi professionisti o le cause legali in corso.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani il cielo ti concederà una tregua, dopo le tensioni vissute nelle ultime settimane. Dovresti approfittarne, per staccare la spina, magari regalarti un breve viaggio fuori città con la persona amata. Sul fronte lavorativo non tutto è superato, forse dovrai trovare il coraggio di ricominciare da capo, dopo uno sbaglio commesso.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai dosare ogni parola che uscirà dalla tua bocca, sennò rischierai per fare una gaffe se non un vero e proprio incidente diplomatico. Qualcuno potrebbe scatenare una giocosa polemica per una frase espressa malamente. Qualcuno sarà rimproverato da una persona per avere avuto un vantaggio che a detta dell’altro non meritava.

Oroscopo domani: Pesci

Domani, con la Luna nel cielo dello Scorpione, potrai vivere momenti di emozioni positive. Sfrutta queste giornate per tornare a terra, perché ogni tanto tendi a evadere dalla realtà e rifugiarti in un mondo tutto tuo. Ciò che conta è non perdere i contatti con quello che fai, il lavoro, le tue responsabilità quotidiane.