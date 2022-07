Da circa una settimana, il POS è diventato obbligatorio per tutte le persone che lavorano a contatto con il pubblico, che siano grandi negozi, piccoli negozi, ma anche liberi professionisti. Nessuno si può rifiutare di far pagare con il POS. Quest’obbligo è stato fatto, si per un’agevolazione ai clienti che non usano più le monete ma solo le carte di credito, ma anche per controllare lo spostamento dei soldi e cercare di contrastare l’evasione fiscale. Molti lavoratori, non fanno lo scontrino e quindi non dichiarano la vendita e non pagano male tasse. Con il pagamento elettronico questo non è possibile, infatti ad ogni transazione deve corrispondere il suo scontrino fiscale. Il POS, è un dispositivo che ci permette di pagare con carte di credito, carte prepagate, carte di debito o con il cellulare.

La multa, non è solo per chi non ha il POS, ma anche per chi si rifiuta di far pagare con esso. Ci sono alcuni che quando si tratta di piccole somme di denaro, rifiutano la transazione, questo non è più possibile, in quanto scatta la multa. La multa corrisponde a 30 euro + il 4% dell’importo della spesa.



POS, scatta l’allerta: “nessuno crede a cosa sta succedendo”

Ovviamente, essendo un apparecchio elettronico ci possono essere degli errori con il pagamento. Ad esempio il lavoratore può sbagliare a digitare l’importo e quindi si se una persona non se ne accorge, sarà costretta a pagare una somma di denaro magari più alta del previsto. Un’altra cosa che sta succedendo in Italia e che lascia tutti senza parole, sono le innumerevoli truffe con questo dispositivo. Come ben sappiamo, esistono molti tipi di POS, ma quello più usato è il contactless, cioè un dispositivo senza filo che permette di fare le transazioni senza inserire la carta ma solo appoggiandola sopra. Proprio in questo modo, avvengono le truffe. In posti affollati il ladro, si avvicina a borse e portafogli e avvia la transazione. Ovviamente il malcapitato non se ne accorgerà in tempo e si ritroverà senza soldi.