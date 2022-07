Quali sono i borghi Siciliani conosciuti nei film? Ecco la lista completa

Grazie ai suoi splendidi paesaggi naturali, agli affascinanti borghi antichi, alle sue città ricche di arte e storia, la Sicilia ha sempre offerto splendide location ai registi, sia siciliani, sia italiani, sia internazionali. Alcuni film raccontano la Sicilia, altri semplicemente la prendono in prestito per diverse ambientazioni.

I film di Giuseppe Tornatore e la Sicilia

Uno dei personaggi di grande spicco quando si parla dei film in Sicilia è proprio Giuseppe Tornatore. Nato a Bagheria, ha voluto fare un omaggio alla sua terra natia. Uno dei più famosi è quello del Nuovo Cinema Paradiso del 1988 vincitore dell’Oscar come miglior film straniero, con Philippe Noiret. Ambientato nell’immaginaria cittadina siciliana di Giancaldo, il film è stato girato in diversi luoghi dell’isola. L’onnipresente piazza del paese è quella di Palazzo Adriano, mentre le altre scene sono state girate a Bagheria, Cefalù, Lascari e Castelbuono.

Nel 2000 esce “Malena”, con Monica Bellucci, girato prevalentemente a Siracusa, dove spicca di gran lunga la bellissima piazza del Duomo di Ortigia. Fra i tanti posti visibili nel film vediamo anche Marina di Noto e la Scala dei Turchi nella provincia di Agrigento. Altro film di grandissima importanza è Baaria, uscito nel 2009, che ricostruisce l’antica Bagheria in Tunisia. Tuttavia non mancano scene girate tra le splendide vie del comune a pochi chilometri da Palermo.

Il Gattopardo

Guardare Il Gattopardo non significa soltanto guardare uno dei film più belli della storia del cinema mondiale, ma anche fare un viaggio alla scoperta della nobiltà siciliana del 1800. Tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, è stato girato a Palermo e provincia, e ci mostra molte ville ed antichi palazzi di straordinaria bellezza. La residenza del principe è stata ricreata a Villa Boscogrande e molte scene in esterna sono state girate a piazza Rivoluzione, piazza della Vittoria, la Kalsa e Casa Professa. La famosa scena del ballo è stata girata a Palazzo Gangi, mentre il paese di Donnafugata è stato ricreato a Ciminna.

Il Padrino

Uno dei film che ha fatto la storia del cinema è proprio il Padrino. Le vicende della famiglia Corleone, di chiare origini siciliane, si svolgono prettamente a New York, tuttavia sia nel Padrino I che nel Padrino III alcuni protagonisti fanno un viaggio nella terra dalla quale è nata la propria dinastia: Corleone. In realtà nessuna scena è stata girata a Corleone, considerato troppo moderno rispetto al periodo di storico del film. Le scene siciliane del Padrino I sono state girate a Savoca. Famose le scene al Bar Vitelli e alla chiesa di S. Nicolò, dove si celebra il matrimonio tra Michael Corleone e Apollonia, a Forza D’Agrò e a Motta Camastra.

Il commissario Montalbano

Le location dove è ambientato Il commissario Montalbano si trovano in Sicilia, in provincia di Ragusa. Nonostante Vigata sia una città immaginaria, quando Andrea Camilleri scriveva i romanzi dedicati a Montalbano pensava a Porto Empedocle, suo paese natale, e ad altri paesi vicini: Agrigento, Menfi e Sciacca. I luoghi di Montalbano però li troverete nel sud est della Sicilia dove la serie tv è stata girata. A Scicli riconoscerete la Mannara e il commissariato di Vigata, a Punta Secca c’è la casa di Montalbano, la piazza di Vigata si trova a Ragusa e tanti altri luoghi ammirati in tv li ritroverete a Modica, Ispica e nei comuni vicini.