Se la vostra pianta ha delle foglie gialle, non allarmatevi. Vediamo adesso i motivi di questo ingiallimento. Il colore giallo nelle foglie delle piante ha un nome: clorosi. Questo si riscontra quando alla foglia manca la clorofilla, che è il nutriente che la pianta genera per nutrirsi e che è responsabile del colore della pianta. Il problema è che senza sufficiente clorofilla, la fotosintesi non si avvierà regolarmente, quindi la foglia si seccherà e cadrà. Ulteriormente, una foglia con clorosi è più esposta ai parassiti.

Per compiere la fotosintesi, la pianta richiede la luce solare. Se è troppo ombreggiata per la sua specie, allora osserverete che le foglie che si trovano nella parte più scura o all’ombra divengono di un giallo molto pallido, quasi bianco. Però, anche la luce in eccesso può essere nociva per alcuni tipi di piante che devono essere coltivate all’ombra o in semi ombra.

Queste 5 piante hanno spesso le foglie gialle: ecco la tecnica per curarle

Un esempio di ciò si verifica con le foglie di zamioculcas e kalanchoe daigremontiana, che diventano gialle se le lasciamo alla luce diretta del sole. I principali composti che le piante assimilano per sintetizzare il loro mantenimento sono fosforo, potassio e azoto. L’azoto decanta il colore verde delle foglie, inoltre aiuta nella crescita, mentre il fosforo e il potassio operano in linea retta sulle radici e sulla fioritura della pianta.

Questo può essere osservato nella Costola di Adamo, nella Pianta del Mais e persino nei Pothos quando hanno trascorso troppo tempo nello stesso vaso, questo inizia a essere piccolo e il substrato ha consumato tutte le sostanze nutritive. Se il substrato dove è piantata la pianta ha un PH incompatibile con i bisogni della pianta, l’assorbimento del ferro può essere rovinato e si riscontra la clorosi ferrica.

Vedremo questo problema quando controlleremo la foglia, che diventerà gialla ma la nervatura rimarrà verde. Questo problema è tipico delle piante acidofile, come rododendri, azalee, camelie e ortensie. Quindi vi abbiamo elencato alcune piante che possono essere a rischio di questo fenomeno di ingiallimento delle foglie in determinate situazioni avverse alle stesse piante.

Bisogna dunque avere molta cura a tutti i dettagli delle nostre amate piantine in modo che non perdano il loro bel colore verde e soprattutto possano crescere in maniera corretta.