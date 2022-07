Questi detersivi per biancheria sono tra i più naturali e profumati: la lista

Scegliere un detersivo, che sia di una profumazione particolare o comune, è importante ma lo è ancora di più che si di alta qualcuna, così da non far rovinare i capi. È ancora più importante se ci sono bambini o persone fragili, che anche se non sembra, il detersivo può portare anche delle forti allergie. Si devono quindi seguire delle regole precise, per sceglierne uno adatto, buono e conveniente. I migliori sono sicuramente quelli liquidi perché si sciolgono facilmente, rispetto a quelli solidi e non formano grumi e quindi non si depositano nel bucato. Il detersivo perfetto deve anche penetrare il più possibile nelle fibre dell’indumento, così da pulirlo a fondo ma anche per non rovinare la lavatrice che è comunque molto delicata.



Quindi la scelta migliore è il detersivo liquido se si vuole usare la lavatrice. Ma ne esistono di tutti i tipi, di tutte le qualità e profumazioni. Questi liquidi sono anche più duraturi e lasciano il profumo per più tempo dato che nella loro formula ci sono aromi volatili idro-resistenti, ciò vuol dire che non perdono il profumo una volta risciacquati.

Ti potrebbe interessare: Usa la coca cola scaduta per queste attività in casa: risultati incredibili

Per scegliere un buon prodotto, si devono seguire delle guide, in particolare se i capi vengono lavati in lavatrice. Quando si acquista qualcosa, per prima cosa si devono leggere i principi attivi sull’etichetta. Se i panni sono molto usati e quindi vengono lavati spesso, si può scegliere uno con la candeggina. Che però bisogna evitare se ci sono bambini o persone fragili, per loro è meglio sceglierne uno con il disinfettante antibatterico o l’ossigeno attivo. Il profumo, anche se sembra banale, è importante ma questo è un gusto personale che varia da persona a persona. Si deve infine, vedere il rapporto qualità/prezzo, deve comunque essere buono e non costare troppo. Andiamo quindi a vedere il detersivo migliore in base alle nostre ricerche.

Questi detersivi per biancheria sono tra i più naturali e profumati: la lista

Tra i detersivi migliori troviamo il General Eco Bio, che si può trovare nei supermarket, nei negozi di detersivi ma anche online. In effetti conviene online perché ci sono delle offerte su grandi pacchi e quindi si risparmi qualcosina. È un prodotto eco-compatibile ed eco-sostenibile, ha infatti degli ingredienti a basso impatto ambientale e la confezione è totalmente riciclabile.

Sul retro della confezione, ci sono anche le istruzioni e le modalità d’uso, così non si spreca niente. Si trova in varie profumazioni che si possono scegliere in base al proprio gusto personale. Ha comunque un profumo forte e duraturo sui nostri capi, anche se lasciati più tempo del previsto in lavatrice.

Un altro detersivo ottimo, soprattutto quando ci sono dei bambini o dei neonati è il Winni’s. È un ottimo igienizzante e non irrita le pelli più delicate. Winni’s è usato anche per chi soffre di allergie stagionali, di dermatiti da contatto o di sensibilità cutanea in generale. Gli ingredienti, sono tutti delicati e naturali ma garantiscono un lavaggio impeccabile, anche con i capi bianchi.

Ha un profumo di verbena e sapone di Aleppo, che sono due ingredienti che non irritano né per la pelle né per le vie respiratorie. Inoltre, è un prodotto formulato per rispettare l’ambiente e non contiene ingredienti inquinanti.