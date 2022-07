Quasi ogni cosa tende a sviluppare tensione e stress, che sono dei “manifesti” evidenti del nostro tempo: un contesto come quello attuale contraddistinto da ritmi elevati e competitività ai livelli massimi non può che mettere sotto pressione praticamente tutti. La pressione può essere portata dalla propria professione, dal contesto familiare ma anche da qualsiasi altro contesto, anzi in molti casi è proprio il connubio totale a rappresentare un vero e proprio ostacolo. Alcune persone però riescono a sopportare molto meglio di altre la pressione adottando vari “metodi”. Quali sono questi segni zodiacali, associati a questo “talento”?

Questi segni reggono benissimo la pressione. Quali sono per lo zodiaco?

Toro

Non vuole sentir minimamente parlare di ansia, che rappresenta qualcosa da tenere bel lontano. Anche se non sempre è padrone totale delle proprie emozioni (è un segno sensibile, sopratutto in amore), riesce sempre a mantenere quel minimo di controllo su se stesso anche nelle “fasi” più complesse.

Sagittario

Le preoccupazioni e la pressione non sembrano sfiorare minimamente o non più di tanto il Sagittario che costituisce non il più calmo dello zodiaco ma probabilmente quello con maggior autocontrollo e capacità di gestire la pressione. Non solo: la propria parlata e capacità comunicativa lo rende anche una forma di “elemento calmante” per gli altri.

Leone

Anche se apprentemente non sembra minimamente portato a percepire lo stress e la pressione, Leone di fatto ne è una “vittima”, sopratutto per una questione legata alla loro ambizione e volontà di “spiccare”. Tenere sotto controllo la pressione è uno dei principali obiettivi per coloro che sono nati sotto questo segno.