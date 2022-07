Pagare online è sempre più facile e conveniente soprattutto con i bonifici bancari. Fare un bonifico effettivamente, è una cosa molto semplice, ma in ogni caso, bisogna fare attenzione, un po’ come tutte le cose. Infatti ci potrebbero essere dei problemi, ad esempio, l’iban sbagliato.

A volte però, potrebbe capitare che ci siamo problemi, la cui causa non deriva da chi sta facendo il bonifico ma dagli istituti di credito. In tal caso, quando succedono queste cose, si può chiedere un rimborso direttamente alla banca.

I bonifici bancari di solito vengono usati per il trasferimento di denaro dal conto del mittente, al conto del destinatario, cioè colui che riceve i soldi. Il bonifico si può fare anche con due conti intestati alla stessa persona, ma anche se il procedimento è lo stesso, viene chiamato trasferimento e non più bonifico.

Se fai bonifici online stai attento sempre a questa cosa: ecco perché

Essendo comunque una cosa elettronica, ci potrebbero essere dei problemi, per quando riguarda la ricezione dei soldi, che può ritardare. In questo caso, le possibilità sono due: o il mittente ha mentito e non ha fatto il bonifico o più plausibile che ci sia stato un errore della banca. Se vi è capitata la seconda cosa, la prima cosa da sapere è che si può richiedere un rimborso, direttamente alla Banca. Si tratta della legge della Corte Suprema, la 4a frase del 13 settembre 2021, Decisione della Corte Suprema d’Appello n. 24643.

La corta stabile che la banca, avente fatto un errore deve risarcire il titolare con ben 5.000 euro. Questi sono i danni per lo stress e l’angoscia subiti.

Ci possono essere anche delle transazioni irregolari, che non sono state fatte dal titolare del conto. Si deve perciò contattare direttamente la banca che dovrebbe risarcire i soldi che sono andati perduti. Se la banca si dovesse rifiutare, si può denunciare e andare in tribunale o si può richiedere l’intervento dell’ABF, cioè l’arbitrato bancario finanziario.