Se hai più di 50 anni e hai il colesterolo, fai queste 5 cose: “incredibile”

Il colesterolo tende ad aumentare con l’età e soprattutto bisogna tenerlo sotto controllo. Puoi fare queste cinque cose per mantenerlo sulla norma.

Colesterolo alto: ecco cosa fare

se non viene gestito bene, può provocare i seguenti sintomi:

dolore toracico e forte senso di oppressione o costrizione

oppressione o costrizione crampi durante una camminata

confusione mentale

cefalea.

Esso è una quantità eccessiva di lipoproteine ​​a bassa densità (LDL).

In particolare quello cattivo si attacca alle pareti delle arterie e può ridurre il flusso del sangue. Nel tempo questo accumulo può aumentare il rischio di infarto e malattia coronarica.

Diciamo che è una condizione che con l’età può rischiare di essere in aumento, ma alcuni fattori come essere in sovrappeso, fumare, avere la pressione alta, mangiare male e la mancanza di attività fisica possono tutti contribuire al colesterolo alto.

Questi fattori sono controllabili e praticare una vita sana può aiutare. Ecco cosa puoi fare per combattere il colesterolo:

bere latte scremato

consumare olio evo

mangiare più fibre

non eliminare grassi omega 3

eliminare zuccheri aggiunti

Così facendo si può combatterlo nel migliore dei modi o almeno provarci.

Alimenti utili

Olio d’oliva: alimento salutare per il cuore; l’olio d’oliva contiene grassi monoinsaturi, che hanno dimostrato di aiutare a mantenerlo sano. L’olio d’oliva è ottimo per condire sia piatti crudi che cotti.

Spinaci: questa verdura aiuta a prevenire l’ostruzione delle arterie.

Cioccolato: il cioccolato fondente è ottimo per una dieta equilibrata. In uno studio del 2007, i partecipanti che hanno consumato la polvere di cacao hanno visto un aumento del 24% dei livelli di HDL (colesterolo buono).

Avena: avena a colazione per farlo diminuire è un ottimo alleato. In generale cerca di consumare più fibre.

Avocado: ottima fonte di grassi e fibre monoinsaturi, per abbassare quello LDL è ottimo.

Frutta secca: è estremamente ricca di grassi monoinsaturi. Le noci, in particolare, sono ricche della varietà vegetale di acidi grassi omega-3 e le mandorle di aminoacidi che aiutano a regolare la pressione sanguigna.

Conseguenze del colesterolo alto

Il colesterolo alto può provocare diversi spiacevoli problemi: