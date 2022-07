Usa la coca cola scaduta per queste attività in casa: risultati incredibili

Se hai in casa una confezione di coca cola scaduta, che sia da dieci giorni, un mese o un anno, non buttarla via! Potrai sempre usarla per svolgere alcune particolari attività in casa. La bevanda a stelle e strisce più popolare al mondo può avere usi alternativi insospettabili. Vuoi sapere quali?

Coca cola scaduta: ecco cosa farne in casa

La coca cola scaduta può essere usata in casa per alcune attività. Tutti sanno che la bevanda americana non è propriamente sinonimo di benessere, eppure ci piace berla di tanto in tanto. L’alto contenuto di zuccheri, caffeina e derivati lo rende un prodotto poco salutare, che andrebbe consumato di rado.

Se la bevanda normale non fa proprio benissimo, la coca cola scaduta non andrà decisamente bevuta. Eppure non dovresti buttarla via! Potrai sempre riciclarla in maniera creativa per la casa. Nelle prossime righe ti sveleremo alcuni usi alternativi della bibita più comprata al mondo.

La coca cola scaduta lucida le monete e altri oggetti di metallo

Non l’avresti mai detto, ma questa bevanda può servire per pulire e lucidare le monete. Ti basterà versarne un po’ dentro un recipiente e immergervi le monete vecchie per alcuni minuti. Asciugale quindi con un panno pulito e le vedrai brillare come una volta.

Toglie la ruggine dalle viti e dagli oggetti

Proprio come per le monete, la coca cola scaduta può servire per pulire le viti vecchie. Lasciandole sempre in ammollo per qualche minuto dentro il liquido, la ruggine si rimuoverà facilmente da viti e altri piccoli oggetti usurati.

Elimina le macchie gialle dai sanitari

Le incrostazioni e le macchie ostinate sul wc o sulla vasca da bagno sono decisamente antiestetiche. Hai provato di tutto per eliminarle, senza nessun risultato. Prova a versare un po’ di coca cola scaduta direttamente sugli aloni e fai agire il liquido per almeno un’ora. Poi risciacqua: i tuoi sanitari ritroveranno la brillantezza di un tempo.

La coca cola scaduta contro gli scarichi otturati

Se verserai metà bottiglia di coca cola scaduta all’interno di uno scarico ostruito e farai agire la bevanda per un’ora abbondante, potrai liberarti del problema, senza chiamare un idraulico. Dopo aver atteso un’ora, ti basterà versare un secchio di acqua bollente e lo scarico si sturerà.

Toglie le macchie di unto dagli abiti

Questa bevanda sorprende per gli innumerevoli usi che può avere! Se da giorni stai lottando contro alcune macchie di grasso e unto che non vogliono sparire da un abito, prova a utilizzare la coca cola scaduta. Dovrai aggiungere un bicchiere di bibita al detersivo per la lavatrice e scegliere il ciclo di lavaggio adatto al capo di abbigliamento. L’alone di unto sparirà come per magia.

Neutralizza le macchie di vernice

Quante volte ti sarà capitato di pitturare le pareti di casa o un mobile e, nonostante le precauzioni, di esserti ritrovato con alcune tracce di vernice in giro? Prova a versare un po’ di coca cola scaduta sulla macchia di pittura e fai agire per pochi minuti. Poi, aiutandoti con un panno pulito, strofina bene fino a rimuovere ogni traccia.