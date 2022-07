Allarme cimici a letto: ecco i segnali che ti fanno riconoscere l’infestazione

Da giorni è scattato l’allarme cimici da letto in molte città. L’aumentare delle temperature, il turismo estivo e gli spostamenti delle persone hanno causato un notevole aumento di cimici da letto. Si tratta di un tipo di insetti particolarmente infestanti noti anche come cimici del materasso. Questi sgradevoli invasori non volano, ma amano rintanarsi tra i vestiti, negli hotel, all’interno dei bagagli. Così facendo, si diffondono facilmente. Quali sono i segnali per riconoscere un’infestazione in corso di questi insetti?

Allarme cimici da letto: i primi segnali di un’infestazione

Negli ultimi tempi è scattato l’allarme cimici da letto, un insetto molto infestante che può diffondersi alla velocità della luce, se trova l’habitat ideale. Sono insetti che prediligono i posti caldi. È facile trovarli annidati nelle stanze da letto delle abitazioni, negli ospedali o negli alberghi. Durante il giorno si nascondono tra le crepe dei muri, nei materassi o nell’intelaiatura dei letti e di notte si attivano, alla ricerca di nutrimento.

Le cimici da letto si cibano di sangue umano. Attirate dal calore e dall’anidride carbonica che si formano nelle ore notturne in camera da letto escono allo scoperto e pungono le persone mentre dormono. Accorgersi di un’aggressione da parte delle cimici del materasso è facile. Questi insetti puntano alle parti del corpo scoperte, come il viso, le braccia e il collo, e producono una serie di macchie rosse accompagnate da prurito.

Se una classica zanzara può causare un rigonfiamento piuttosto evidente, le cimici da letto ne producono di più, perché spostandosi poco, si concentrano su un’unica area della pelle per succhiare più sangue possibile. Come conseguenza, si manifesterà una serie di rash cutaneo in una zona circoscritta del corpo.

Se hai notato punture insolite sulla pelle potresti essere stato attaccato da questi sgradevoli insetti. Quali sono i segnali di un’infestazione in casa da cimici del materasso?

Infestazione di cimici del letto: ecco i segnali

Se ti sei accorto di avere punture strane sul corpo e sospetti la presenza di cimici del letto, prima di fare scattare l’allarme, dovrai avere la certezza che si tratti di un’infestazione. Quali sono i segnali di un’invasione di questi insetti in casa?

Perlustra la camera da letto con una torcia. Se trovi alcuni insetti nell’intelaiatura del letto o in qualche crepa del muro, allora potresti avere un’infestazione in casa.

nell’intelaiatura del letto o in qualche crepa del muro, allora potresti avere un’infestazione in casa. Se vicino al letto noti delle macchie bianche , potrebbe essere un chiaro segnale di propagazione di cimici da letto. Si tratta delle uova dischiuse o mute, ossia l’esoscheletro rilasciato dagli insetti durante i vari stadi ninfali.

, potrebbe essere un chiaro segnale di propagazione di cimici da letto. Si tratta delle uova dischiuse o mute, ossia l’esoscheletro rilasciato dagli insetti durante i vari stadi ninfali. Puoi gridare allarme cimici da letto se sulle tue lenzuola t’imbatti in sgradevoli chiazze nere , a volte liquide. Altro non sono che i piccoli escrementi di questi insetti.

, a volte liquide. Altro non sono che i piccoli escrementi di questi insetti. Se i tessuti sono macchiati di sangue può voler dire che qualche insetto, forse proprio le cimici del materasso, ti hanno punto durante la notte.

In questo caso, se dovessi avere chiari segnali di un’infestazione vera e propria ti converrà correre subito ai ripari. Risolvere il problema da solo, usando i rimedi casalinghi in questo caso sarebbe un’impresa assai ardua. Meglio affidarsi a una ditta di professionisti seri che sa come agire e disinfestare in maniera accurata, senza trascurare nessun angolo dell’abitazione.