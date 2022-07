Quando utilizziamo la nostra lavatrice, può capitare che la nostra biancheria si sbiadisca. A primo impatto verrebbe voglia di abbandonare quei capi sbiaditi, ma molti non sanno che esistono vari metodi casalinghi per far riacquistare colore a quei vestiti. Fra questi rimedi casalinghi più risaputi ci sono senza dubbio i soliti alleati perfetti come l’aceto, il bicarbonato o il limone, ma ci sono tantissimi altri componenti naturali che possono soccorrerci e risolvere alcuni problemi legati al mondo delle pulizie.

Alloro in lavatrice: ecco la guida segreta per biancheria scolorita

Nel caso dei vestiti che con il tempo tendono a sbiadirsi, malgrado il tentativo di tenerli illesi dai troppi lavaggi o da lavaggi sbagliati, è possibile ridonare la vita a quei tessuti che parevano ormai del tutto persi. Sembrerà strano, ma per cercare di rinvigorire il colore del nostro bucato basterà utilizzare diverse foglie di alloro, unite al bicarbonato di sodio e ad acqua bollente.

Tutto ciò che bisogna fare è prendere una pentola in cui inserire 10 foglie di alloro e 4 cucchiai di bicarbonato prima di colmare il contenitore d’acqua e portare tutto a evaporazione. Lasciare bollire per altri venti minuti circa, in modo da far rilasciare per bene le proprietà dell’alloro e far diluire il bicarbonato completamente.

Dopo aver lasciato intiepidire delicatamente il tutto, bisogna versarlo in una bacinella stando attenti a non ustionarsi; poi, inserire nell’acqua i vestiti che hanno bisogno di essere “ravvivati” e lasciare in ammollo per ben 24 ore. Al passaggio di queste ore si potrà risciacquare i singoli capi per poi lavarli una seconda volta a mano o in lavatrice, arrivando così ad ottenere un risultato incredibile: i tessuti, grazie alle proprietà dell’alloro che riescono a ravvivare i colori, ritorneranno come nuovi.

Infine vi citiamo un altro trucchetto oltre quello dell’alloro prima del lavaggio in lavatrice. Si tratta sempre di ingredienti che tutti troviamo in casa, o comunque comodamente al supermercato. Si tratta del sale e dell’aceto di mele, che sono due alleati ottimi per poter avere capi super brillanti. Quindi se avete dei capi sbiaditi, non abbandonateli al loro destino, usate il metodo dell’alloro o provate qualche altro metodo naturale in modo da non pentirvi di aver buttato i vostri vestiti preferiti.