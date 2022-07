Un vecchio stereotipo vede le donne tendenzialmente più “chiacchierone” degli uomini a causa di un altro “mito” che vede il mondo femminile maggiormente improntato ai pettegolezzi e quindi a “sparlare” degli altri. In realtà, non è assolutamente così e a ben vedere il termine “logorroico” non identifica la chiacchiera in se quanto una verbosità assoluta ed una tendenza ad “allungare il brodo” in modo volontario (più o meno) nei discorsi ma anche nel modo di porsi. Tra le donne alcuni segni evidenziano una certa natura di questo tipo: ecco le logorroiche dello zodiaco.

Attenzione alle donne più logorroiche dello zodiaco! Le conosci?

Bilancia

La donna Bilancia ama parlare, non farebbe altro per la maggior parte del tempo ma questo non significa che ami gli scambi di opinione: per Bilancia l’essenziale è dimostrare di avere sempre una motivazione per approfondire qualcosa, sopratutto per dare l’impressione di “saperne”. In definitiva la Bilancia è una donna che “sceglie” di essere logorroica.

Leone

Decisamente più spontanea, la donna Leone la “tira per le lunghe” per motivi molto più semplici: ama stare al centro dell’attenzione e molte delle sue chiacchiere pur apparendo sconnesse, hanno qualcosa in comune: nella maggior parte dei casi questo è costituito dalla loro opinione, che viene “sviscerata” in maniera evidente ed eccessiva a tratti.

Scorpione

Anche se può sembrare strano, visto che per alcuni la donna Scorpione è una taciturna nata, in realtà quando si trova nel contesto giusto, ama parlare ma non “a vanvera”. Detesta le chiacchiere inutili anche se spesso adotta un linguaggio complesso, concepiti apposta per “allungare il brodo”.