Un sorriso può effettivamente cambiare e svoltare una giornata partita male, ma ancora più “forza” hanno le persone che sono in grado di trovare sempre il lato divertente in qualunque contesto: i giocherelloni sono coloro che sembrano essere nati con il buonumore addosso e proprio in virtù di questa capacità riescono ad essere estremamente incidenti e influenti sugli altri. Anche se in alcuni casi danno l’idea di essere un po’ fuori luogo in alcuni ambiti, queste personalità hanno un enorme “talento” sulle altre persone. Quali sono i segni giocherelloni dello zodiaco?

Ecco i 3 segni zodiacali più “giocherelloni”. Li conosci? Eccoli qui!

Leone

Non può mancare Leone in lista, il simpatico per eccellenza, non fa un largo uso di battute sagaci o sarcastiche ma con la sola presenza riesce ad alleggerire un clima anche “pesante”. A volte un po’ “pesanti” e fuori luogo ma spesso vengono perdonati in questo proprio perchè c’è molta “innocenza” nel loro modo di scherzare.

Sagittario

Decisamente più accorti e sagaci della maggior parte dei segni che amano scherzare, è difficile vedere un Sagittario “rabbuiato” nell’umore. Tendono sempre ad essere positivi e usano proprio questo atteggiamento estremaemente influente per condizionare la vita altrui. Fanno spesso ricorso alle battute leggere, ma al momento giusto.

Bilancia

E’ un grande ascoltatore ma anche un importante elemento capace di mantenere alto l’umore e il morale con poche parole. Da un senso di “benessere” agli altri sopratutto quando si tratta di “stemperare la tensione”. Raramente è fuori luogo, misura molto bene le parole e comprende quanto un atteggiamento giocherellone può aiutare