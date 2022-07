Ecco i vantaggi che nessuno conosce di camminare scalzi

Camminare scalzi apporta tantissimi benefici anche se abituiamo i bimbi a non farlo. Proprio per i più piccoli ci sono dei grossi vantaggi.

Vantaggi di camminare scalzi

Le persone che camminano scalze hanno un maggior senso di libertà e si sentono più capaci di tenere i piedi “saldi per terra” non solo letteralmente. Hanno una migliore circolazione sanguigna e tendono ad avere una postura più salda e a non caricare la schiena.

Inoltre aiuta il piede a conformarsi meglio, soprattutto nei bimbi. Migliora tutta la microcircolazione dell’organismo, la postura, e regala anche vantaggi di tipo psicologico.

Camminare scalzi per i bambini: i benefici

Camminare con i piedini scalzi permette ai bimbi di:

sviluppare in maniera corretta la pianta del piede

di stimolare l’attività muscolare.

sviluppo motorio più veloce

L’importante è che la superficie non sia molto fredda e soprattutto non sia sporca. Meglio sempre disinfettare la superficie prima di lasciar camminare liberi i bimbi. Gli adulti camminano con le scarpe e portano la sporcizia da fuori e i batteri che possono portare infezioni.

Già da quando cominciano a gattonare la pulizia del pavimento si deve trasformare in una sanificazione e quindi va pulito da cima a fondo per evitare che ci siano germi, insetti e cose che può ingerire.

Barefooting: cos’è

Il Barefooting è la pratica di camminare scalzi nella natura che nasce in Nuova Zelanda. La filosofia dietro questa pratica è di abbracciare la natura e permettere ai piedi di camminare liberamente ed impegnare tutti i muscoli.

Per ottenere il massimo dei benefici, il luogo migliore per camminare scalzi e quindi la natura. Fare sia passeggiate nel verde che al mare, in estate.

Regole per praticare barefooting:

Passeggiare in luoghi sicuro e familiari

In posti puliti

fare brevi percorsi all’inizio

aumentare poi l’intensità della camminata per favorire lo sviluppo dei muscoli del piede

Tutti i benefici per colpo e mente della camminata a piedi nudi

Cominciamo ad elencare tutti i benefici di questa pratica:

1) Camminare a piedi nudi consente di contrastare i piedi piatti fin da bambini e quindi non avere problemi da grandi. 2) Rilassa e dona maggior energia 3) Aiuta la circolazione perché sono più attivi 4) Previene il mal di schiena perché la postura è corretta 5) facilita l’espulsione delle tossine 6) Migliora l’equilibrio 7) È una vera e propria pratica antistress e aiuta a rilassare il sistema nervoso 8) Previene la formazione delle vene varicose 9) Migliora la respirazione e il sonno. 10) Contrasta i radicali liberi

Diffida da chi ti dice che non devi camminare a piedi scalzi e spiega loro tutti i benefici e che non è solo un “brutto vizio” che ti porti dietro da bambino quando tua mamma ti sgridava sempre!