Gli esseri umani, nel bene o nel male, tendono ad “abituarsi” alla maggior parte dei contesti che affrontano e che imparano a conoscere. Anche nell’ambito dell’aspetto sociale non tutti siamo attraatti dal medesimo “modello”, A volte a risultare interessanti sono le personalità fuori dal comune che non rientrano in canoni precisi. Questo può essere causato da tantissimi fattori che rendono le relazioni sociali praticamente sempre diverse, e sopratutto per quanto riguarda il contesto femminile, questo ragionamento è ancora più vero: se è vero che non esistono due donne uguali, alcune di essere sono così particolari nel carattere da “fare storia a se”. Quali sono secondo lo zodiaco?

Ecco le donne più “particolari” dello zodiaco! Sono queste 3

Scorpione

Sono difficili da conquistare ma non perchè fanno…le difficili, quanto piuttosto perchè rappresentano la complessità caratteriale e la profondità. Al tempo stesso però devono sentire la fiducia per acquisire sicurezze, nonostante ai più poche personalità femminili sono almeno in apparenza le più “sicure” nei loro mezzi. Scorpione rappresenta anche una forma di contraddizione caratteriale vivente.

Acquario

Considerabili delle personalità sensibili ed empatiche risultano essere poliedriche sopratutto perchè pur essendo molto sensibili non è mai consigliabile sfidare questa personalità che detesta percepire i “piedi in testa”. La donna Acquario si adatta a tutti i contesti o quasi ma non deve essere mai trattata con sufficienza.

Sagittario

Alcuni le definiscono addirittura le “hippie” tra le donne: Sagittario è spesso l’anticonformista per eccellenza ma non è mai realmente dissociata dalla realtà, anzi sceglie di evaderne quando può e vuole proprio perchè la conosce bene.