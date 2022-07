Le piante rappresentano da sempre una risorsa fondamentale sotto tutti i punti di vista, dato che forniscono gran parte dell’approvigionamento di cibo oltre al fondamentale ruolo portato dallo scambio anidride carbonica – ossiggeno, che permette agli animali, esseri umani inclusi, di respirare aria pura. Aver “addomesticato” le prime forme di piante per i propri scopi ha indubbiamente rappresentato uno step fondamentale per le antiche culture, fino ad allora prevalentemente nomadi e soggette a spostarsi a seconda della disponibilità. Nel corso del tempo le tecniche e gli strumenti sviluppati per migliorare il ciclo vitale e la produttività delle piante è migliorato ma alcuni insegnamenti “antichi” restano tutt’ora molto validi, come la potatura delle piante. Quali bisogna potare a partire dalla metà di luglio?

Ecco quali sono le piante e gli alberi da potare dal 12 luglio: la lista

Si tratta di una serie di interventi cesori, solitamente effettuati sui rami in maniera precisa, che hanno l’obiettivo di migliorare ed in generale modificare la crescita e lo sviluppo dei frutti, ma serve anche per “liberare” la pianta da rami ed arbusti oramai non più “utili”, migliorando quindi la crescita della pianta stessa. La potatura per quanto riguarda il mese di luglio è estremamente importante sopratutto per le piante da frutto ma deve essere necessariamente effettuata dopo il raccolto. In particolare sono il ribes, il melo, il ciliegio e il pero a necessitare una potatura a partire dalla metà del mese di luglio, per quanto riguarda le piante da frutto, mentre per quanto riguarda le piante rampicanti sono le varianti di glicine, caprifoglio e gelsomino ad essere particolarmente “degne di attenzione”. Le piante sempreverdi invece che necessitano di potatura in questo periodo sono rododendro e camelia, anche se bisogna ricordarsi che in generale la potatura a questa particolare categoria di vegetali deve essere effettuta con molta abilità ed attenzione, in quanto una troppo aggressiva può comrpomettere irrimediabilmente la salute e la futura crescita della pianta.