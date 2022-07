Si sta diffondendo sempre di più l’’utilizzo della carta di credito, per i pagamenti anche per importi davvero piccoli. Il pagamento differito ha molti vantaggi, ovviamente a seconda della carta utilizzata. Si possono utilizzare infatti le carte di credito a saldo, le revolving, quelle a opzione e le carte ricaricabili. Ma l’unica cosa che non differisce tra queste é che bisogna sempre controllare le spese, così da non sforare con il budget. Per fare ciò abbiamo bisogno dell’estratto conto, cioè un documento che racchiude tutti i movimenti della carta, così da avere un quadro completo delle spese fatte.

L’estratto conto ha il “compito” di ricapitolare tutte le spese effettuate con la carta. Si possono visualizzare tutti i pagamenti con la relativa data, la descrizione e l’importo. Il documento consente anche di vedere c’è si sono stati problemi e nel caso si può chiedere anche un rimborso, entro però 13 mesi dalla data di ricezione.

Estratto conto, come faccio a richiederlo? Ecco la risposta

Per chi utilizza i servizi di internet banking e mobile banking, é molto facile scaricare l’estratto conto. Può essere fatto in qualsiasi momento. Si deve accedere all’area personale tramite il web o se c’è tramite app. Si deve poi selezionare la carta che ci interessa e cercare nella pagina il tasto per scaricare l’estratto conto. Si può comunque visualizzare in qualsiasi momento, senza scaricarlo.

Chi invece non é cliente di una banca online o non ha i servizi di internet banking, dovrà richiedere quello cartaceo.

Bisogna comunque conoscere il tipo di piano che ha la carta utilizzata. Ad esempio per le carte di saldo, l’addebito é mensile. Mentre per le carte revolving c’è la rateizzazione dell’importo generalmente maggiorato degli interessi. Ci sono poi le carte a opzioni che permettono di scegliere la modalità che si vuole tra le due sopra descritte.