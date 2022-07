La logica rappresenta in senso molto generico lo studio ragionamento e dell’argomentazione, e viene applicato in qualsiasi condizione umana attiva, in ogni contesto sociale e tipologia di scienza. Agire secondo logica signfica sostanzialmente adottare un pensiero coerente con il ragionamento più puro, e non fidandosi ad esempio sulle sensazioni e istinti. Alcune persone hanno una logica personale molto più “ferrata” e inattaccabile rispetto alla media, anche se talvolta in alcuni contesti essere troppo logici fa apparire inevitabilmente distaccati e poco “empatici”. Quali sono, in questo caso, gli uomini più logici dello zodiaco?

Gli uomini più logici secondo lo zodiaco sono questi. Eccoli!

Capricorno

E’ un logico quasi fastidioso perchè i suoi ragionamenti sono spesso incontestabili dal punto di vista effettivo ma risulta essere decisamente inopportuno in quanto manca di “tatto”. Quando si tratta di giudicare qualcuno e l’operato relativo Capricorno mette a nudo le difficoltà e gli errori in modo eccessivamente brutale.

Scorpione

Scorpione adotta un comportamento logico in quasi ogni circostanza, sopratutto nell’ambito pratico, ad esempio, sul lavoro oppure quando si tratta di risolvere problemi. Tuttavia appare un po’ “forzatamente” logico quando la situazione si mette contro di lui: è molto “sui binari” e non riesce a pensare in modo differente da quello proprio.

Bilancia

E’ molto sicuro di se ma la propria logicità lo mette inevitabilmente in risalto sia in senso negativo che positivo. Riesce a “tenersi fuori” dalla maggior parte dei contesti che proeccupano gli altri perchè ha una considerazione estremamente alta della propria logica. Però questo contribuisce ad estraniarsi e a non essere considerato una personalità affidabile.