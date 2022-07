Siamo tutti portati a comunicare ma non tutti adottano lo stesso metodo e la medesima frequenza della “media percepita”. La specie umana è probabilmente quella dotata di un corredo di strumenti comunicativi più raffinato, viene subito in mente l’uso della parola ma è solo uno dei tanti, come evidenziato dagli studi in merito. Uomini e donne solitamente adottano “linguaggi” sensibilmente differenti, ma volendo “fare una media”, alcuni uomini risultano l’opposto dei chiacchieroni, scegliendo scientemente di essere ed apparire “taciturni”, ossia parlare poco. Quali sono secondo lo zodiaco?

Gli uomini più taciturni dello zodiaco: impara a riconoscerli, sono questi

Bilancia

Ama parlare ma lo fa “il giusto” perchè detesta le parole “a vanvera” ed è molto consapevole del “potere” delle parole. Inoltre Bilancia è un segno che parla solo quando realmente necessario, non sopportando l’idea di apparire tedioso ed inopportuno. Per questo motivo le sue parole sono sempre molto considerate.

Capricorno

Capricorno è un uomo molto pratico che si distingue per la concretezza, oltre che per essere un eccellente ascoltatore. Fa parte della narrazione che porta avanti, lui fa i “fatti” gli altri le parole, e ciò è sicuramente vero. Non è “silenzioso”, ma preferisce adottare altri linguaggi per far capire le proprie intenzioni.

Vergine

Preferisce ascoltare prima di agire, valutare prima di “muoversi” e allo stesso tempo conoscere un contesto prima di esporsi a parole. Anche Vergine odia le parole a vuoto ma la motivazione principle che lo porta ad apparire taciturno è legato al contesto di coerenza. Si espone solo se assolutamente sicuro.