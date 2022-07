La contraddizione nel senso generico del termine definisce una forma di incoerenza ed inconciliabilità, ad esempio nel comportamento umano. Una persona tende ad essere mediamente contraddittoria in virtù della struttura caratteriale ma anche in questo caso non siamo tutti uguali: esistono tantissime personalità che non riescono ad essere coerenti e “continue” neanche nei loro stessi riguardi e per questo motivo sono decisamente degne di menzione. Se le contraddizioni fanno parte della natura umana, alcuni segni zodiacali sembrano prendere questa considerazione troppo alla lettera: ecco quali sono i segni più contraddittori in assoluto.

I segni con più contraddizioni dello zodiaco, sai quali sono?

Scorpione

Dal punto di vista lavorativo Scorpione da garanzie, è una persona tendenzialmente molto affidabile, ma è nell’ambito sociale che si contraddice: è molto geloso dei propri spazi ed a larghi tratti ha bisogno di stare da solo, ma allo stesso tempo soffre molto la solitudine.

Pesci

Molto efficiente in qualsiasi contesto “Umano”, essendo empatico e molto sensibile, Pesci vive la contraddizione della socialità, ma in modo diverso rispettoo a Scorpione: è un sognatore nato e questo lo porta ad isolarsi dalla “massa”, contesto che però diventa in molti casi l’obiettivo dei nati sotto questo segno. D’altro canto quando riesce ad essere accettato, inevitabilmente si sente a disagio e si isola nuovamente.

Vergine

Non ammettono quasi mai una loro mancanza, sono dei grandi lavoratori, maniacali e precisi. Tuttavia sono anche insapettata pigri e molto “egoisti” quando c’è bisogno di impegnarsi con costanza. Inoltre “predicano bene e razzolano” male.