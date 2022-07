Il grado di “serietà” di una persona risulta essere difficile di “misurare” sopratutto in principio, in quanto non sempre risulta evidente. Ma chi è considerabile serio, cosa significa questa definizione? Chi assume un modus operandi rigoroso, è composto ed contraddistinto per un grande senso di responsabilità solitamente viene associato alla serietà ma può anche essere qualcosa di “dispregiativo”. Chi non è in grado di “lasciarsi andare”, è troppo inflessibile e chi non sembra amare divertirsi viene considerato “serio” ma in un senso non positivo. Anche tra le donne non mancano quelle serie, che secondo lo zodiaco sono le seguenti.

Le donne più “serie” dello zodiaco, Sai quali sono?

Vergine

La donna austera, quella seria in maniera più evidente è sicuramente la Vergine, che oltre ad esserlo nativamente, fa anche di tutto pur di rafforzare questa idea nei confronti degli altri. Vergine concepisce la serietà come affidabilità anche se raramente sembra “rilassarsi”.

Scorpione

Forse quelle che manifestano in maniera evidente la propria serietà sopratutto quando non necessaria sono proprio le Scorpione, che anche per un atto distintivo, sembrano volersi appiccicare questa forma di etichetta a volte in maniera un po’ forzata. Nel privato è molto alla mano, ma se non si “fida” diventa una sorta di sfinge.

Acquario

Il livello di serietà della donna Acquario è sempre presente ma non da fastidio perchè a dispetto di altri segni, riesce a bilanciare e controllare questo status emotivo. Acquario non ha bisogno di “sottolineare” la propria forma di responsabilità e di ricordare agli altri quando è affidabile.