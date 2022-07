Con l’arrivo della bella stagione sale la voglia di dedicarsi alle proprie piante, oggi parleremo di come poter avere delle talee di limone nel metodo giusto. Innanzitutto non sottovalutare mai il periodo giusto per moltiplicare la tua pianta di limone, poiché fare una talea nel momento sbagliato potrebbe danneggiare la riuscita della germinazione.

Luglio è il periodo perfetto per le talee di limone: ecco come fare

Bisogna dunque scegliere sempre il periodo primaverile, ovvero da aprile a luglio per moltiplicare il tuo albero di limone in modo che le nuove crescite terranno a disposizione un habitat caldo e tanto sole. Il primo passaggio da fare è detrarre la talea.

Una talea di limone dovrebbe essere lunga circa 15-20 cm. In più, non dovremmo scegliere un ramo troppo legnoso e dunque maturo, ma scegliere i rami giovani, quelli cioè che sono ancora verdi. Tagliamo la nostra talea di limone con delle cesoie lavate e disinfettate e assicuriamoci di fare un taglio netto e pulito, che non sia sfrangiato. Conseguita la nostra talea, non ci resta che utilizzare un taglierino tagliente per rifinire i due tagli, sia quello alla base che quello in cima.

La parte in cima del rametto di limone dovrà essere tagliata in modo obliquo con la parte più alta del taglio rivolta verso la foglia: lo scopo di questo taglio è fare in modo che le gocce d’acqua derivanti dalla piccola serra, che andremo a creare successivamente, non confluiscano sulla della gemma da cui nasce la foglia. Alla base invece, potremo fare un classico taglio orizzontale provvedendo a rimuovere le foglie.

Per il passaggio successivo avremo bisogno di un ormone radicante in polvere. Oppure possiamo anche provare a moltiplicare la talea senza ormone ma avremo una bassa possibilità di successo. A questo punto, inserita la talea per metà, innaffia copiosamente il terriccio nel vaso avendo cura di far sgorgare tutta l’acqua in eccesso dai fori di drenaggio.

Infine per la riuscita della moltiplicazione dovremo creare un ambiente umido. Ci basterà utilizzare un sacchetto messo sulla parte superiore del vaso facendo attenzione che la piantina non tocchi direttamente la busta. Posizioniamo la talea in vaso in un luogo del balcone dove c’è luce ma evita i raggi del sole diretto.

Ogni tanto bisogna aprire il sacchetto e controllare l’umidità del terreno, dovrai mantenere umida la terra ma mai troppo bagnata. Se avete fatto tutto nel modo giusto, molto presto potrete godervi la vostra amata talea di limone.