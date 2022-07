Oroscopo domani Paolo Fox, 10 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox domenica 10 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 10 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna amica. Dal pomeriggio in poi avrai dialoghi più distesi con gli altri. Ritroverai la voglia di comunicare e di metterti in gioco. Resteranno solo alcune incertezze che ti trascini dallo scorso anno riguardo le finanze e dei progetti. Nelle prossime ore ti sentirai in piena forma, avrai più ottimismo, pensando al futuro. Se accuserai un po’ di stress, dipenderà dal fatto che fai parecchie cose. D’altronde, guai a non avere nuove sfide per te!

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani pomeriggio potrai lasciarti alle spalle le tensioni degli ultimi due giorni. Queste stelle ti aiutano ad avere una prospettiva più ampia del futuro. Certo, quel Marte tende a provocare il tuo orgoglio. In questi giorni sono molti i Toro che vogliono farsi le proprie ragioni, dire le cose a modo tuo, innovare, proporre. È tipico di te pretendere che una cosa si faccia come vuoi tu, senza ascoltare l’opinione dell’altro.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani pomeriggio il tuo morale potrebbe colare a picco, per un problema personale, per una faccenda da sistemare o solo perché avrai accanto persone negative. Non ci sarà da temere: con Giove e Venere favorevoli le cose andranno comunque bene, ma per questa serata cerca di non rispondere a sciocche provocazioni. Ignora i pensieri negativi e, soprattutto, circondati solo di persone positive!

Oroscopo domani: Cancro

Domani mattina sarà molto intrigante. Continuerai a portare avanti questo processo di profondo cambiamento, di allontanamento dallo stile di vita passato. Da molti mesi stai lavorando su qualcosa di nuovo o hai dovuto affrontare alcune situazioni in modo diverso rispetto a un tempo. Se accusi una certa stanchezza fisica, dovresti dirlo, cambiare i tuoi ritmi e rallentarli un po’. Buono l’amore fino al 18 luglio.