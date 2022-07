Essere volenterosi è considerabile una delle principali doti da apprezzare in una persona, sopratutto per quanto riguarda il contesto sociale. Un individuo pieno di volontà non sarà portato a sottrarsi ai propri doveri, anzi avrà un sincero interesse a dare il massimo anche se magari il contesto non “tocca” la propria persona. Tra gli uomini le personalità volenterose sembrano essere molte, anche se alcune di queste non lo sono in maniera “nativa”, ossia sono più interessate a “dare questa impressione” invece di esserlo realmente. Lo zodiaco evidenzia alcuni segni come i più volenterosi in senso assoluto, per quanto riguarda il mondo maschile.

Questi uomini sono famosi per essere i più volenterosi dello zodiaco. Quali sono?

Capricorno

Rappresenta un po’ un “mix” delle due considerazioni precedenti: Capricorno è nativamente volenteroso ma se si trova in una condizione dove questo tratto può essere utile, viene istintivamente portato ad are il massimo. Si tratta di uomini dalla grande concentrazione.

Vergine

L’uomo Vergine è schematico, non sempre così interessato a “fare cose” essendo abbastanza pigro. Però ha un elevato senso morale e quando deve darsi da fare non se lo fa ripetere: tende però ad essere abbastanza competitivo ecco perchè sembra a tratti eccessivamente concentrato sull’impressione che da.

Pesci

Anche Pesci rientra nella categoria dei volenterosi, ma non “ama la luce dei riflettori”. E’ un uomo che ama agire da dietro le quinte, senza “squilli di tromba” ma è molto concreto. Si da da fare quando necessario e trova grande stimolo “morale” nell’aiutare gli altri.