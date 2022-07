Se siete appassionati di giardinaggio e soprattutto amate le rose, questo articolo vi sarà molto utile perché vedremo un metodo per piantarle tramite un alimento molto conosciuto, la banana. Le rose necessitano di nutrienti peculiari per crescere sane, brillanti e stupende. Tra i colori che possono sviluppare in fioritura troviamo bianco, rosso, crema e pesca. Se volete ravvivare il tuo giardino con colori sgargianti, potete seguire il consiglio basato un metodo semplicissimo e naturale per far crescere il vostro piccolo roseto.

Rose rigogliose: con questo trucco con la banana avrai risultati incredibili

Un ottimo metodo per preparare il terreno ad ospitare una nuova pianta di rose è introdurre una buccia di banana in linea retta nel terriccio. I nutrienti contenuti nella buccia sono: magnesio, calcio, fosfati, zolfo e potassio. Il potassio racchiuso in maniera naturale nel frutto assisterà la rosa nel rinforzare il suo sistema immunitario e crescere senza problemi.

Per accelerare l’assorbimento di questi nutrienti potete spezzettare la buccia di banana e mischiarla con terreno e compost per un risultato incredibile. Un’altra valida pratica è quella di innaffiare copiosamente per aiutare il terreno a scomporre la buccia e consentire ai fiori di assorbire più agevolmente questa straordinario miscuglio di risorse. Tale pratica è anche un metodo ottimale per riutilizzare gli scarti in cucina e diventare ancora più green. Se usate del compost, potete mescolarne un po’ insieme alla banana sminuzzata, oltre che poterne aggiungere qualcuna proprio al secchio del compost per far diventare tutto il prodotto ancora più efficiente.

Se siete alla ricerca di nuovi sistemi per aiutare le piante del vostro orto a svilupparsi rigogliose, potreste testare anche il trucco di piantare con una patata. In pratica, potrete inserire gli steli di una rosa direttamente nel tubero per assistere la crescita delle radici. L’elevato contenuto di acqua aiuterà il terreno a conservarsi umido e a favorire la produzione di un habitat positivo per i vostri fiori. Per cui, questo consiglio è molto utile per chi è ancora agli inizi con il proprio orto.

In generale, ricordate che piante come le rose vanno tanto d’accordo con un terreno che salva con facilità l’umidità e che traggono sempre grandi benefici dalla nutrizione e dall’uso di pacciame. Quindi se volete un bell’orto rigoroso e colorato provate questo metodo infallibile.