Terme naturali: ecco le città italiane da visitare per immergersi nella natura

Uno dei tanti modi per staccare la spina dalla vita frenetica è quella di prendersi un paio di giorni per andare alle terme. Immergersi in una piscina naturale di acqua calda e fumante non è un sogno. Infatti, l’Italia offre vere e proprie terme naturali all’aperto. Grazie alle loro virtù medicinali, queste sorgenti sono il luogo ideale per rigenerare il corpo e la mente.

La grotta delle Ninfee

La Grotta delle Ninfee è un piccolo paradiso nel paese di Cerchiara, in Calabria. Si tratta di una piscina termale naturale situata tra due imponenti rocce che creano uno stretto canyon… una posto davvero unico! La temperatura dell’acqua è di circa 30°C tutto l’anno. Grazie alle sue particolari proprietà, l’acqua di Cerchiara viene utilizzata per il trattamento di varie malattie, soprattutto artropatie e problemi dermatologici come l’acne e l’eczema. La Grotta delle Ninfee è uno dei centri termali più importanti d’Italia perché le acque termali che la attraversano erano già note nell’antichità e le loro proprietà sono apprezzate da secoli.

Le terme di Segesta

Queste sorgenti vicino alla città di Alcamo, sono di origine vulcanica. Sgorgano lungo le rive del fiume Crimisio ad una temperatura di 47 gradi. È riparata dalla corrente del fiume in piccole insenature separate dal fiume dove è possibile fare il bagno. I bagni liberi di Segesta sono immersi tra canneti e tamerici e racchiusi tra pareti rocciose di travertino bianco striato di rosa. Un paesaggio pittoresco e soprattutto gratuito, perché è possibile immergersi nelle piccole calette senza spendere un solo euro. L’acqua dei bagni liberi di Segesta sgorga dalla sorgente a una temperatura di circa 47 gradi. Ci sono tre sorgenti: Bagno delle Femmine, Grotta Regina e Nuova Sorgente per fare bagni termali, fanghi e antro terapia, utili nel dare benefici in caso di malattie respiratorie e cutanee.

Vulcano terme

Situate sulla piccola isola di Vulcano (una delle 7 isole dell’arcipelago delle Eolie) nella Sicilia nord-orientale, queste terme sono particolarmente rinomate per le loro virtù medicinali come malattie delle ossa, delle articolazioni, delle vie respiratorie e della pelle. Il sito è infatti composto da 3 aree distinte: la piscina di fango caldo, la piscina di acqua calda naturale e le fumarole del vulcano i cui vapori sono estremamente benefici per le vie respiratorie. Un vero e proprio centro benessere all’aperto gratuito.

Le terme naturali di Saturnia

Sempre in Toscana, a Mulino, si trovano le terme libere di Saturnia, tra le più conosciute in Italia. Le numerose cascate da cui sgorga acqua sulfurea a 37 gradi formano vaste piscine naturali di calcare bianco. Un vero e proprio centro benessere all’aperto. Durante i mesi estivi, questo piccolo angolo di paradiso è molto popolato. Una buona idea è quella di andarci la sera. Lo spettacolo è sempre sorprendente.