Tre luoghi di montagna dove andare in vacanza in estate: ecco quali sono

Non solo mare, la montagna è una delle mete ideali per chi non sopporta il caldo delle città e vuole vivere una vacanza all’insegna della natura. Sono tantissime le mete dove poter andare in Italia per vivere un’esperienza del tutto diversa, fra montagne e natura, staccando dalla routine quotidiana.

La Thuile- Valle D’Aosta

Il piccolo comune della Valle d’Aosta sembra quasi uscito da una favola. Si trova all’interno di una conca, sovrastato dal Piccolo San Bernardo a 1440 metri di altitudine. Un piccolo angolo di paradiso dove ti potrai godere tutte le attrazioni che offre il paese. A catturare l’attenzione, quando arrivi a La Thuile, è fin da subito la purezza della natura con i suoi spazi immensi. Tra i vivaci contrasti di colore, i fitti boschi di conifere, le cime della catena del Monte Bianco e l’iconico massiccio del Rutor che sorveglia la vallata. La Thuile è il luogo ideale per chi ama camminare in montagna. I paesaggi sono superlativi e i possibili trekking sono tantissimi. Ciò che li accomuna tutti è che sono immersi nell’ambiente puro e silenzioso della montagnala cui energia diventa linfa per disintossicarsi dai ritmi imposti dalla vita metropolitana e recuperare il benessere psico-fisico.

Courmayeur

Considerata come la meta prediletta di tutti coloro che amano lo sport e che vogliono unire benessere a una vacanza estiva attiva. Courmayeur fa rima con Monte Bianco e proprio questa vetta si più raggiungere con lo Skyway. Qui si può ammirare il Monte Bianco da a una terrazza panoramica a 360°. Da decenni meta di un turismo montano ricco e ricercato, si vive un sogno: un paese idilliaco, con bellissime costruzioni e casette tipiche, un lungo viale pedonale e negozi che vendono prodotti e oggetti d’ogni tipo. A Courmayeur un amante della montagna ha tutto ciò che può servirgli. Vi sono innumerevoli possibilità per le escursioni. Dai tracciati più semplici come quello che porta al Rifugio Elena, passando per quelli intermedi fino alla vetta del Mont Chetif, arrivando all’escursionismo di alta montagna con guida alpina per arrivare sulle vette della catena del Monte Bianco.

Merano- Alto Adige

Merano è famosa per la sua posizione e per le tante attività possibili. In estate la piccola cittadina diventa il punto di appoggio ideale per chi vuole esplorare l’Alto Adige e nello specifico la Val Passiria. Nelle calde serate estive, i magnifici Giardini di Castel Trauttmansdorff e il centro storico di Merano diventano teatro di vari eventi all’aperto. Durante i mesi estivi i Giardini di Castel Trauttmansdorff offrono ai visitatori non solo uno splendido spettacolo floreale, ma, con le “Serate ai Giardini”, anche uno dei più importanti festival musicali all’aperto italiani. Per offrire refrigerio nelle giornate calde, l’acqua è a Merano un assoluto toccasana. Famose sono le terrazze lungo le sponde del fiume Passirio o il vasto parco delle Terme Merano, con la sua vegetazione mediterranea e le dieci piscine, sono vere oasi.