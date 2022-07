Le piante più antiche sono solitamente quelle che sono maggiormente presenti nelle tradizioni popolari, e in molti casi anche nel folkrore locale, ma per l’alloro il discorso è molto più ampio: questa pianta estremamente diffusa anche allo stato “selvatico” è infatti conosciuta da millenni per essere molto “resistente” alle temperature e ai tipi di terreno più variegati. Questa pianta rustica ha inoltre avuto numerosi utilizzi sia nell’ambito officinale che medico, mentre oggi viene utilizzata prevalentemente a scopo ornamentale, oppure in cucina, in quanto il potere aromatico delle foglie viene largamente utilizzato come condimento, sopratutto per insaporire le carni. Ma esistono numerosi altri utilizzi per questa pianta rustica.

Alloro: nessuno lo sa ma puoi usarlo in casa per più motivi, ti sorprenderà

Il potere aromatico dell’alloro ad esempio non è solo utile nel contesto culinario: alcune foglie sono infatti sufficienti per far sparire eventuali cattivi odori all’interno del frigorifero mentre nelle dispense e nei cassetti l’aroma contribuisce a tenere lontane le tarme ed altre forme di insetti.

Utile anche nella cura del corpo, ad esempio per conrastare la forfora è sufficiente preparare una sorta di decotto con qualche foglia di alloro e lasciare il tutto in infusione per 15 minuti. Una volta raffreddato a sufficiente potrà essere applicato a mo di impacchi direttamente sulla cute.

L’alloro ha anche indiscusse capacità “calmanti”, ad esempio è in grado di potenziare l’effetto della camomilla: è sufficiente utilizzare qualche foglia d’alloro secca da unire ai fiori di camomilla, il tutto da far bollire in un pentolino di acqua. Dopo aver lasciato riposare il tutto per circa 10-15 minuti e dopo averlo filtrato sarà pronto per essere consumato.