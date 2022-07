E’ evidente che gli esseri umani non sono tutti robot, con la medesima gradazione di efficienza convinzione dei propri mezzi: tantissimi individui infatti non sembrano voler seguire una sorta di ordin definito nelle rispettive azioni, sia nell’ambito professionale ma anche sentimentale e più generalmente in relazione al comportamento. Almeno una volta abbiamo sicuramente avuto a che fare con i cosiddetti perditempo, personalità che hanno una sorta di “capacità” tendenzialmente negativa, nel perdere tempo senza concludere granchè. Insomma sono l’inconcludenza pura, e secondo lo zodiaco questi sono solitamente rappresentati da segni specifici. Quali sono i perditempo?

Attenzione a questi segni zodiacali! Sono dei veri perditempo!

Cancro

Perditempo sostannzialmente senza volerlo in quanto è semplicemente poco portato all’efficienza. Si sforza molto nel fare il minimo indispensabile ad esempio sul posto di lavoro. Gli obblighi “temporali” non sembrano preoccuparlo più di tanto anche se inevitabilmente ciò lo porta ad essere “sballottato” da scadenze e urgenze di vario tipo.

Leone

Ha una percezione del tempo diciamo che è…particolare. Se la prende sempre molto comoda e per questo fa tardi e non è solitamente preciso ed efficiente. E’ abbastanza preoccupante la tendenza che ha nei confronti degli altri: riesce infatti a sviare le persone che conosce rendendole a loro volta dei perditempo.

Toro

Toro ha un’alta considerazione delle proprie capacità e qualità, così alta che spesso non è corrispondente al vero. Ecco perchè tende a sopravvalutarsi e quindi si trova in molti casi a “porre rimedio”. Toro però non si abbatte ed è consapevole che spesso “gira a vuoto” a causa sopratutto sua.