La digitalizzazione che è letteralmente “esplosa” dall’inizio del 21° secolo ha portato alla diffusione capillare di dispositivi sempre più raffinati e “polivalenti”: se fino a poche decadi fa anche solo telefonare ed effettuare videochiamata rappresentavano operazioni paragonabili alla fantascienza o quasi, oggi con uno smartphone è possibile fare quasi ogni cosa, anche gestire i propri risparmi. Oramai tutte le banche mettono a disposizione le proprie applicazioni relative, adibite proprio alla gestione dei propri risparmi sotto tutti i punti di vista. Anche effettuare bonifici rappresenta qualcosa di estremamente “semplificato” e possibile con pochi tocchi.

Attenzione ai bonifici online: ecco cosa può accadere. “Assurdo”

I bonifici online infatti non rappresentano qualcosa di strutturalmente diverso dal tradizionale bonifico effettuato in banca: proprio la digitalizzazione ha portato allo sviluppo di bonifici più specifici, che hanno affiancato quelli tradizionali. Ad oggi il bonifico “standard” è costituito da quello SEPA, utilizzato da tutti i paesi che hanno aderito all’area unica dei pagamenti in Euro, una sorta di “area sicura” per le transazioni monetarie, condivisa sia da privati che imprese. Rispetto al bonifico tradizionale, che viene utilizzato per “spostare” denaro al di fuori dall’area SEPA, risulta essere maggiormente ottimizzato, rapido e sicuro. Questo ovviamente non ci pone al riparo da eventuali raggiri, ossia quelli che provengono dall’Internet: attraverso la struttura dell’IBAN è infatti possibile comprendere da “dove viene” e comprenderne quindi almeno in parte la natura. E’ essenziale controllare accuratamente l’IBAN altrimenti il denaro può non essere recapitato correttamente.

Sempre all’interno dell’area SEPA sta prendendo sempre più piede il bonifico istantaneo, che funziona sulla medesima area SEPA e che permette come immaginabile, il trasferimento in tempi brevissimi. Questo tuttavia viene utilizzato anche dai truffatori, nell’ambito delle compravendite: sono in molti a “scappare col bottino” una volta che sono stati pagati attraverso il bonifico istantaneo, visto che risulta molto difficile se non impossibile ambire ad un rimborso.