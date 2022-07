Il bucato bianco è molto delicato e si sporca prima rispetto agli altri colori. Tende anche ad ingiallirsi man mano che il capo viene usato e lavato.

Per cercare di sbiancare il nostro bucato, di solito usiamo dei prodotti chimici che troviamo al supermercato, ad esempio quelli che contendono cloro. Diciamo che questi prodotti chimici sono abbastanza efficaci e ridanno tonalità al capo bianco. Però sono comunque sostanze chimiche che possono danneggiare la nostra salute e che quindi non si dovrebbero usare. Inoltre, inquinano anche l’ambiente, quindi un motivo in più per evitarli.

Per cercare di evitarli, ma comunque avere dei vestiti sempre bianchi e luminosi, ma in modo ecologico, esistono dei metodi naturali utili per questa cosa. I quali sono in grado di trattare la macchia e si rendere più luminoso il bianco.



Bianco brillante per il tuo bucato: ecco i segreti della nonna per risultati infallibili

Un ottimo alleato è sicuramente il sale da cucina, che può aiutare a rimuovere la sporcizia che altera i toni dei vestiti bianchi. Questo prodotto ha un potere assorbente che aiuta a rimuovere le macchie di sudore ma anche le sostanze che aderiscono ai tessuti.

Versate 3 o 4 cucchiai di sale in un contenitore con dell’acqua ed metteteci i capi bianchi per 2 o 3 ore. Dopo questo tempo, sciacquare il sapone e fate asciugare al sole. Per eliminare le macchie di sudore nelle ascelle o nel collo, strofinate il sale sul capo e fate riposare per 30 minuti.

In alternativa si può usare anche il bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio è un prodotto naturale che si usa da molti anni per la pulizia. Ha proprietà sbiancanti, antibatteriche e astringenti. Aiuta così ad eliminare la sporcizia e le macchie di sudore o di cibo. Molti lo considerano anche un detergente naturale, che lascia i vestiti morbidi come se fossero nuovi.

Aggiungete una quantità bella grande di bicarbonato di sodio in una bacinella con acqua e immergete in esso i capi bianchi. Lasciate poi i vestiti per 30 o 40 minuti e poi risciacquateli con il detersivo normale. Stendere i panni al sole e fateli asciugare.