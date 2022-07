Con l’arrivo della bella stagione inevitabilmente si sviluppa il “contesto ideale” per andare in vacanza, almeno in teoria: dopo due anni di pandemia e dalla situazione attuale socio politica, che ha influenzato anche diversi settori come quello energetico, alimentare e legato ai carburanti, diventa sempre più difficile rilassarsi, ma anche per questo motivo cercare una sistemazione estiva appare come una condizione necessaria visti i prezzi in aumento. In questo contesto non propriamente positivo, l’idea delle Case a 1 euro ritorna a far parlare di se in modo insistente: italiani e stranieri con sempre maggior frequenza riescono ad aderire a questa iniziativa nata non troppi anni fa da parte di un piccolo comune siciliano. Ma come funziona?

Case a 1 euro per fuggire dalla frenesia cittadina: ecco dove trovarle

E’ stato il piccolo borgo di Salemi, uno dei più famosi e caratteristici d’Italia a sperimentare, nel 2010, per la prima volta in assoluto questa idea. Attraverso un bando di concorso infatti il comune locale mette a disposizione diverse abitazioni oramai inutilizzate, un tempo appartenute a privati ma oramai sotto la gestione della municipalità. Si tratta di case che hanno bisogno in quasi tutti i casi di riqualificazione e ristrutturazione, per questo motivo il comune che sceglie di aderire all’iniziativa fa firmare un contratto all’interessato che si fa carico delle spese dei lavori ma anche di quelle legate all’aspetto burocratico, il tutto attraverso una polizza fideiussoria. Dopo Salemi l’idea ha trovato grande applicazione sopratutto nei piccoli comuni e borghi, spesso presenti in luoghi particolarmente caratteristici ma non solo. Ad esempio anche Taranto continua a proporre abitazioni ad un prezzo simbolico. Ecco una lista di alcuni dei comuni che ancora oggi aderiscono alla proposta Case 1 euro.