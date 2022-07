Il ciclamino è una pianta aderente alla famiglia delle Primulaceaeo delle Myrsinaceae, a seconda dei raggruppamenti. Le due varietà di ciclamini più sparse sono il Cyclamen persicum e Cyclamen purpurascens. Il ciclamino ha radici a forma di tubo di forma rotonda.

Il suo nome deriverebbe dal greco kyklos, che significa cerchio. Queste piante germogliano in modo perenne, da una stagione all’altra, con fiori e foglie che maturano dalla radice a bulbo. A seconda delle varietà, scopriremo ciclamini con colori che vanno dal bianco al rosso e dal rosa al porpora. I ciclamini adorano e desiderano i luoghi freschi e umidi. Per la fioritura prediligono la stagione autunnale e invernale, tra settembre e marzo. La fioritura può derivare comunque dalla varietà e dal periodo di semina.

Ciclamini: è corretto fare talee con questa pianta? Tutta la verità

Per avere delle talee dei ciclamini possiamo mescolare gli stessi semi della pianta in quanto risultano essere molto piccoli. Potrete piantare il ciclamino in un vaso rettangolare o in un vassoio. Nebulizzate i semi con dell’acqua in modo che la superficie del terreno risulti sempre sufficientemente umida. Il consiglio è di rivestire il vaso con un involucro di plastica trasparente, per appoggiare la conservazione di una corretta temperatura e umidità. Dopo un mese vedrete spuntare i primi germogli e potrete rimuovere la copertura.

Scegliete le piantine più resistenti e quando saranno cresciute le trasferirete in vaso. La moltiplicazione per suddivisione del tubero solitamente succede in primavera frazionando il bulbo radicale del ciclamino in due parti. Potrete strappare il bulbo del ciclamino quando le piantine saranno a riposo e la fioritura risulterà del tutto conclusa.

Suddividerete il bulbo in due con un coltello o più parti dopo che vi sarete salvaguardati del fatto che in ognuna di esse vi sia una gemma pronta a sbocciare di nuovo. Piantate ogni porzione del bulbo in un vasetto con terriccio da attenuare mescolandolo alla sabbia. Se dovete trapiantare dei bulbi interi, piazzateli sempre con la punta rivolta verso l’alto. In conclusione, se decidete di coltivare il ciclamino in giardino, dai semi o dai bulbi, prediligete sempre una zona piuttosto umida e ombreggiata.

Potrete all’opposto trasferire agevolmente i ciclamini coltivati in vaso da un punto all’altro o dall’esterno all’interno a seconda delle necessità e delle temperature. Se seguirete per filo e per segno questo metodo vedrete come potrete moltiplicare in maniera efficiente le vostre talee.