Spesso l’invadenza è vista come una mancanza di tatto, spesso evidenziata ed effettuata come qualcosa di non intenzionale ma assolutamente “fastidioso”. Una persona invadente è facile da riconoscere, avrà sempre la tendenza a “ficcare il naso” anche negli affari non personali, principalmente per motivi non “pratici” ma in alcuni casi può esserci un effettivo interesse a portare avanti un interesse per qualcuno o qualcosa. Dopo aver esaminato il contesto maschile dei “ficcanaso” e degli invadennti, è il momennnto di prendere in esame quello delle donne. Ecco le donne più invadenti secondo lo zodiaco.

Conosci queste donne? Sono le più invadenti secondo lo zodiaco

Gemelli

Sicuramente degne di menzione le Gemelli che sono solite porre grande cura nei dettagli, ed essendo estremamente curiose inevitabilmente evidenziano una natura da vere invadenti. A loro parziale discolpa va segnalato un atteggiamento “innocente” nell’esserlo e ben poco consapevole.

Leone

Le Leone ad esempio sono già più decisamente strategiche in tal senso: drizzano le orecchie sono se possono avere qualche forma di vantaggio, oppure anche solo per mettere un po’ di zizzania tra le personalità che conoscono. Leone è invadente sopratutto per i propri comodi e per “spiccare” tra i contesti sociali.

Vergine

Invadenti ma allo stesso modo discrete: sono molto curiose e non si accontentano delle risposte banali e scontate. Per questo motivo amano fare le “detective” anche se nella quasi totalità dei casi grazie anche ad una profonda dialettica, non sono così fastidiose. Vergine costituisce la “ficcanaso” che in molti casi viene tollerata senza problemi.