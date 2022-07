Il termine rigoroso identifica una certa natura inflessibile e tassativa, che può manifestarsi nei confronti di qualsiasi contesto, come quello privato, sociale, personale ma anche sentimentale. Una personalità rigorosa rappresenta un mix tra scrupolosità e severità e solitamente ciò si traduce in aspetti positvi (come precisione ed efficienza) ma anche una certa “pesantezza” come percezione esterna. Sono sopratutto gli uomini ad essere così “fissati” e rigorosi da diventare ossessivi e “pedanti” ma non sono tutti uguali, ecco perchè la terminologia che definisce i rigorosi evidenzia numerose personalità. Ecco quali sono quelli più degni di essere presi in esame, secondo lo zodiaco.

Ecco gli uomini più rigorosi secondo lo zodiaco. Sono questi 3!

Toro

E’ l’uomo accorto ma allo stesso tempo incredibilmente preciso e fortemente portato a migliorare questi tratti, anche se ciò può contribuire ad allontanare amici, parenti e conoscenti. Questo perchè è decisamente materialista ed ha la tendenza a dare importanza alle cose effettivamente “materiali”. Difficilmente “sbaglia un’intuizione” in campo professionale proprio perchè considera tutti i fattori, ma “mostra il fianco” quando si parla di contesto sociale.

Vergine

Prima che rigoroso, è un segno “spartano” che non si concede tanti lussi anche se è un amante del bello. Insomma non sembra volersi viziare ma talvolta è fin troppo rigoroso e incredibilmente rinunciatario anche se ne ha possibilità. Solo pochi uomini Vergine sono in grado di apparire un po’ più flessibili.

Ariete

Costituisce il profilo caratteriale che si “indurisce” e intestardisce quando viene contraddetto. Se subisce una critica ad esempio diventa freddo e decisamente poco comunicativo, ma allo stesso tempo fa di tutto per migliorarsi.