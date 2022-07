A seconda delle nostre sensibilità, necessità e priorità, abbiamo una tendenza più o meno spiccata nel “cercare” e provare empatia ed affetto verso le personalità che maggiormente possono metterci a nostro agio ma che riescano anche a “toccare alcuni tasti”, dimostrandosi quindi stimolanti e non “piatti” e noiosi. Una persona stimolante che risulta compatibile alla nostra personalità saprà toccare le corde giuste per metterci nelle condizioni di far meglio possibile ma anche di esortarci a cambiare alcuni aspetti della nostra vita. Secondo lo zodiaco, alcuni segni in particolare risultano particolarmente portati a tale compito: queste personalità riescono ad essere stimolanti di natura.

Ecco i 3 segni più “stimolanti” secondo lo zodiaco. Quali sono?

Gemelli

Gemelli è un maestro nel “tirare fuori” il meglio da tutti. Questo per un semplice motivo, riesce a mettersi nei panni degli altri e quindi è molto bravo a dare una visione precisa di cosa è necessario fare per comportarsi al meglio. Un’ottima “spalla”, non c’è che dire.

Toro

Considerato il “motivatore” per eccellenza dello zodiaco, Toro ha un fare da coach dei film statunitensi basati sul football americano: riesce ad essere sia comprensivo che severo quando serve ed ha una capacità spiccata, grazie ad una dialettica precisa, a tirare fuori il meglio anche da uno spirito “a terra”.

Capricorno

A volte può risultare un po’ antipatico, ma non lo è “gratuitamente” ma solo per stimolare ed invogliare gli altri a fare meglio possibile. Insomma è severo ma giusto, e spesso “veste questi panni” con grande partecipazione.