Ecco i trucchi per continuare ad innaffiare le tue piante anche se sei in vacanza

Per continuare ad innaffiare le tue piante anche quando sei in vacanza esiste un sistema efficace che si chiama irrigazione a goccia. L’irrigazione a goccia è un sistema di irrigazione delle piante in cui l’acqua viene erogata direttamente alla zona radicale di ciascuna pianta, anziché attraverso un sistema generale di irrigazione a pioggia. È nota anche come micro-irrigazione, irrigazione a goccia e irrigazione a basso flusso.

Questo sistema offre numerosi vantaggi, tra cui la conservazione dell’acqua e la facilità di realizzazione. Inoltre, può essere implementato ovunque, funziona anche quando andiamo in vacanza e permette di risparmiare acqua pur continuando a nutrire in maniera organizzata ed efficiente le nostre piante.

Quindi, se quest’anno stai progettando il nuovo sistema di irrigazione del giardino o stai rinnovando quello esistente, prendi in considerazione l’utilizzo di un sistema di irrigazione a goccia per diminuire le spese gestionali dell’orto e il tempo che dedichi abitualmente ogni giorno per annaffiare le tue piante.

Continuare ad innaffiare le tue piante anche quando sei in vacanza

Uno dei principali vantaggi di un sistema di irrigazione a goccia è il risparmio idrico. Il sistema è progettato per applicare l’acqua direttamente alla zona radicale delle piante, a differenza di un sistema di irrigazione a pioggia che applica l’acqua in superficie. I metodi di applicazione dell’acqua sono diversi, ma il risparmio idrico che ne deriva è lo stesso.

I motivi per cui un sistema di irrigazione a goccia consente di risparmiare acqua sono tre:

meno acqua persa per evaporazione;

minor perdita di acqua per ruscellamento;

minore formazione di croste sulla superficie del terreno.

I sistemi di irrigazione a goccia hanno un basso tasso di applicazione, quindi perdono meno acqua per evapotraspirazione rispetto ai sistemi di irrigazione a pioggia. Il tasso di applicazione è la quantità di acqua applicata per unità di tempo. Inoltre, i sistemi a goccia utilizzano volumi d’acqua inferiori per ogni applicazione rispetto ai sistemi a pioggia.

Hanno anche un tasso di infiltrazione più basso, quindi l’acqua viene persa per dilavamento. Infine, il sistema a goccia consente di spegnere completamente l’acqua alla fine della stagione di crescita. Questo può ridurre la formazione di croste sulla superficie del suolo. Perciò, questo metodo è un ottimo investimento.

Tutti i vantaggi di un sistema di irrigazione a goccia

L’irrigazione a goccia migliora la qualità del terreno perché l’acqua si muove lentamente attraverso la zona delle radici, consentendo al terreno di assorbire l’acqua in modo più efficiente. Il movimento lento dell’acqua favorisce l’attività biologica nel terreno, con conseguenti livelli più elevati di materia organica, una migliore lavorazione del terreno e un aumento dei livelli di microrganismi benefici del suolo. Come ulteriore vantaggio, l’irrigazione a goccia favorisce il sequestro del carbonio nel suolo, contribuendo a combattere il cambiamento climatico.

Così, quando sarai in vacanza, avrai la sicurezza che le piante stanno assorbendo la giusta quantità di acqua senza consumarne in eccesso pur garantendo loro la nutrizione necessaria. Continuare ad innaffiare il terreno attraverso un sistema ben congeniato e organizzato ti lascerà a disposizione più tempo libero da dedicare alla famiglia.