La diversità caratteriale è l’elemento principale che permette di distinguerci e viene evidenziata dai nostri comportamenti nei modi più disparati, sopratutto quando decidiamo di agire in modo spontaneo. La complessità femminile risulta essere mediamente percepita come ancora più complicata da decifrare ma non sempre è così. Ma è indubbiamente vero che la differenziazione del mondo delle donne risulta essere mediamente elevato. Alcune ad esempio risultano essere mediamente più portate allo scherzo e giocose “della media”. Secondo lo zodiaco che donne più scherzose sono le seguenti.

Ecco le donne più scherzose e giocose secondo lo zodiaco. Le conosci?

Sagittario

Ama discutere, far stare bene gli altri e per questo motivo si merita un posto speciale in lista. La Sagittario è una personalità diversificata, fine e raffinata e non ama tanto parlare di se oppure degli altro ma “con” gli altri. E’ quasi sempre di buonumore e pronta a non far pesare i propri problemi. Le bastano poche parole per dare un tono leggero alla conversazione ma riesce a farlo in modo profondo.

Gemelli

La donna Gemelli è dotata di un umorismo molto particolare, non così raffinato ma immediato e mai costruito. E’ proprio la spontaneità a rendere la Gemelli una donna molto ambita sopratutto quando c’è bisogno di movimentare la giornata. Mai banale.

Vergine

Deve incontrare le persone che risultino essere sulla medesima lunghezza d’onda, ma Vergine è una personalità sagace e pronta alla battuta, ma che mantiene il tono delle stesse sempre molto alto, non scadendo mai in battute grette o volgari in senso effettivo.