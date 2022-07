Ecco tutti i trucchi per rinfrescare casa senza condizionatore

Il caldo è insopportabile e cerchi un modo per rinfrescare la casa senza condizionatore? Non disperare! Con il caro bollette sempre più incalzante sono molte le persone che si stanno chiedendo come raffreddare un ambiente in maniera naturale. In questa pagina troverai tanti trucchi efficaci per rinfrescare una stanza in modo semplice ed ecologico, senza l’uso di aria condizionata.

Rinfrescare casa senza condizionatore: i trucchi più efficaci

Cosa mettere al posto del condizionatore è un dilemma di tante persone, specie quest’anno che le bollette sono cresciute in modo vertiginoso. Nelle prossime righe ti suggeriremo alcuni trucchi particolarmente efficaci per trovare un po’ di sollievo durante le giornate più afose. Non saranno un’alternativa del tutto risolutiva al clima torrido di quest’anno, ma ti aiuteranno a non boccheggiare quando il caldo raggiunge picchi da record.

Spegni PC, TV e gli elettrodomestici

Stacca ogni apparecchio elettrico ch non stai usando, dal PC alla televisione, dal caricatore al tostapane. Verifica che le prese siano tutte scollegate, in questo modo non consumerai corrente elettrica inutilmente e rinfrescherai le stanze di casa.

Utilizza tende bianche

Il bianco riflette i raggi solari, per cui in estate è meglio preferire le tende bianche per finestre e per i balconi a tende colorate.

Spalanca gli armadi e le credenze

Se vuoi rinfrescare la casa senza usare il condizionatore adotta l’abitudine di spalancare gli armadi e le credenze. I mobili con le ante raccolgono un’incredibile quantità di calore che poi diffondono negli ambienti domestici. Durante la notte lascia aperte le ante in ogni stanza.

Crea il tuo condizionatore fai-fa-te

Ecco un modo geniale per creare un efficace condizionatore fai-da-te. Piazza davanti alle pale del tuo ventilatore una ciotola piena di cubetti di ghiaccio. Sentirai l’aria raffreddarsi in maniera piacevole.

Mangia cibi freschi

In estate, quando il caldo diventa soffocante, sarebbe meglio mangiare cibi freschi e leggeri, bere molta acqua e limitare l’utilizzo dei fornelli il più possibile.

Usa una borsa dell’acqua ghiacciata

Recupera la borsa dell’acqua calda e trasformala in una borsa dell’acqua ghiacciata. Riempila e poi lasciala raffreddare nel freezer. Prima di andare a letto infilala sotto le lenzuola.

Inumidisci le estremità delle tende

Cerchi un’idea valida per rinfrescare la camera da letto? Inumidisci le estremità delle tende, adoperando una bacinella di acqua fredda. Di notte l’aria sarà più fresca e piacevole.

Usa le lampadine a LED

Rispetto alle classiche lampadine a incandescenza, quelle a LED irradiano molta meno energia sotto forma di calore e permettono di risparmiare corrente elettrica.

Spegni le luci e abbassa le tapparelle di giorno

Impara a spegnere le luci, ad abbassare le tapparelle, accostare le finestre e chiudere le tende durante il giorno, quando il sole batte forte. Verso sera, invece, ti converrà fare l’opposto: spalanca porte e finestre e fai circolare l’aria.

Riempi il balcone di verde

Non c’è modo più efficace per rinfrescare la casa in maniera naturale che riempirla di verde. Le piante e i rampicanti sul balconi e terrazzi faranno da scudo al caldo opprimente di questi giorni.