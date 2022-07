Chiunque possieda un conto corrente, che sia bancario o postale, ma anche una semplice carta prepagata, libretto postale o di risparmio, impara molto presto la conoscenza di diversi strumenti assolutamente indispensabili per la gestione dei propri risparmi. L’estratto conto è uno di questi strumenti e rappresenta una forma di documentazione che deve essere messa a disposizione obbligatoriamente per i propri clienti. Si tratta di uno strumento molto utile che sostanzialmente è un completo resoconto di tutte le operazioni effettuate e verificatesi sul nostro conto, sia in entrata che in uscita: prelievi, accrediti, stipendi nonchè i pagamenti effettuati, sia “fisici” che telematici. In quasi tutti i casi a fianco di ogni voce è presente anche una descrizione legata al trasferimento.

Estratto conto, come si scarica? Ecco la spiegazione “passo-passo”

Fino a non troppi anni fa le banche spedivano l’estratto conto in specifici lassi di tempo, solitamente a cadenza mensilmente; trimestralmente semestralmente o annualmente, sotto forma di lettera fisica, direttamente presso il domicilio del titolare. Con l’avvento e la diffusione dei conti online la situazione è parzialmente cambiata e sono sopratutto le banche online a mettere a disposizione una documentazione di questo tipo sotto forma digitale.

In questo caso l’estratto conto viene “spedito” a cadenza variabile (a seconda del tipo di banca) direttamente presso la casella di posta elettronica del cliente, oppure attraverso l’applicazione ufficiale della banca. Tuttavia ogni banca è tenuta obbligatoriamente a sviluppare e fornire un estratto conto aggiornato ogni volta che il titolare intende farlo.

E’ possibile fare questa richiesta attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC). La banca è tenuta a dare una risposta entro 3 mesi dall’invio della richiesta. Il costo di questa operazione solitamente non supera i 4-5 euro e non può essere comunque superiore a 20 euro. Molti istituti di credito mettono a disposizione un servizio di chat o telefonico dove è possibile fare richiesta di estratto conto.