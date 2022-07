In tutti i contesti, niente resta sempre uguale anzi, solitamente le capacità di adattamento sono quelle che riescono a “sopravvivere” più a lungo. Anche nelle personalità il ragionamento è tendenzialmente valido, pur con numerose sfaccettature: un personalità flessibile non deve essere scambiata per incoerente, in quanto si tratta di personalità che riescono con maggior facilità rispetto alla “media” di adattarsi a contesti di ogni tipo anche se a loro inizialmente avversi o sconosciuti. Un individuo flessibile quindi non si fa troppi problemi a mutare seppur in parte la propria personalità per adattarla quando serve. Quali sono questi segni flessibili?

I segni più “flessibili” secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo?

Sagittario

Al netto di alcuni capisaldi che non devono essere messi in discussione, Sagittario è molto adattivo e versatile, e riesce ad esserlo anche in una maniera che non da nell’occhio. Non si “sforza”, insomma anzi i cambiamenti fanno parte della propria natura di percepire le cose.

Gemelli

Essere versatili e flessibili costituisce uno dei tratti più importanti del Gemelli, croce e delizia del segno che seppure a larghi tratti si dimostra effettivamente incoerente , l’altro lato della bilancia evidenzia come questo risulti essere un vantaggio ad esempio nei contesti professionali.

Toro

Flessibili perchè fortemente logici ed organizzati: sul posto di lavoro si fa naturalmente affidamento a loro ma anche nel privato pur essendo tendenzialmente permalosi si dimostranno molto adattabili alle situazioni, seppur dopo qualche iniziale resistenza da parte loro. Toro è come detto efficiente e completamennte in controllo delle proprie capacità organzzative.