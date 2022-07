Il gas che usiamo in casa contiene inquinanti: lo studio allarmante

Non tutti sono a conoscenza del fatto che il gas usato in casa ogni giorno contiene inquinanti, come ha rivelato uno studio recente. Oggigiorno non sapremmo vivere senza gas. Lo utilizziamo per cucinare, lavarci, riscaldare gli ambienti domestici. Se fino a poco tempo fa ne ignoravamo la composizione, ora non è più così. Una ricerca americana ha rivelato dati sconcertanti riguardo la pericolosità del gas a uso domestico.

Nel gas che usiamo in casa: inquinanti pericolosi

Uno studio che si è svolto a Boston tra il 2019 e il 2021 ha analizzato la composizione chimica del gas usato normalmente nelle case di 200 famiglie americane. Ciò che è emerso lascia l’amaro in bocca. I ricercatori hanno trovato sostanze chimiche inquinanti volatili, tra cui l’ozono e il particolato, che, se inalate, sono nocive per la salute dell’uomo.

Dopo aver raccolto ed esaminato tutti i campioni, gli scienziati hanno potuto constatare che di 296 sostanze chimiche contenute nel gas naturale domestico, ben 21 possono considerarsi pericolosi inquinanti atmosferici. Un altro aspetto interessante della ricerca ha riguardato in particolare gli “odoranti del gas”.

Si tratta di quelle sostanze responsabili del caratteristico odore del gas e che sono aggiunte come campanello d’allarme e aiutarci a individuare un’eventuale perdita. Secondo questo studio le perdite contenenti 20 parti per milione di metano non avrebbero odorante a sufficienza che possa essere subito rilevato dalle persone.

Ciò vuol dire che agli abitanti mancherebbe un importante campanello d’allarme che potrebbe fare loro la differenza, in caso di una lieve perdita di gas. Bisogna sapere che anche una piccola perdita può liberare nell’aria inquinanti atmosferici che renderanno tossici gli ambienti domestici, senza che i residenti se ne accorgano.

Quali sono gli inquinanti contenuti nel gas a uso domestico?

Oltre a particolato e ozono, il gas che usiamo in casa rilascia nell’aria benzene, xilene, toluene, etilbenzene ed esano. A quanto pare in inverno l’aria delle nostre abitazioni è meno salubre che durante la bella stagione.

Come ha spiegato Jonathan Buonocore, uno dei ricercatori americani, lo studio ha mostrato che gli apparecchi a gas, come forni e stufe, possono essere una fonte di sostanze chimiche molto dannose nelle case, anche quando non sono utilizzati.

Sempre secondo lo studioso è molto probabile che queste perdite possano riguardare anche i sistemi di distribuzione del gas nelle città e lungo la catena di approvvigionamento. A detta del ricercatore, i politici e le società di servizi pubblici dovrebbero educare meglio i cittadini sul potenziale rischio di perdite di apparecchi a gas e delle tubazioni di gas sotto le strade e creare alternative più accessibili.