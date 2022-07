Le lucertole vengono in balcone per questo motivo: “assurdo”

Molte volte capita, soprattutto la sera, di avere un incontro ravvicinato con una lucertola. Questi rettili si possono trovare ovunque, persino sul nostro balcone. Ma come ci arrivano e perché? Andiamo a scoprirlo.

Come individuarle

Spesso ci rendiamo conto di avere un piccolo ospite ma non riusciamo a localizzarlo. Le abbiamo magari viste di sfuggita, e ora ne sentiamo il rumore e la presenza, ma per cacciarle dobbiamo trovarle. E’ meglio andare a caccia di lucertole in casa durante la notte, perché sono più attive e possono tradirsi facendo rumore. Iniziamo spostando mobili e vari ingombri per trovare i nascondigli, ma non scordiamoci di alzare gli occhi perché a questi animaletti piace molto camminare sulle pareti.

Perché entrano in casa

Una domanda che spesso ci facciamo quando entra una lucertola in casa è perché sia entrata, se c’è qualcosa che l’abbia attirata. Potrebbero essere insetti, potrebbe essere del cibo, ma in realtà la risposta più semplice è che è stato il calore che c’è all’interno a spingerla ad entrare. Le lucertole, infatti, sono degli animali a sangue freddo. Ciò significa che la loro temperatura corporea varia in base a quella dell’ambiente circostante. Di giorno, ad esempio, amano stare al sole. La sera invece, quando inizia a fare più freddo, cercano dei ripari caldi.

Prima di scacciarla ricordati che..

Per quanto la maggior parte delle persone ne sia terrorizzata, ancor prima di decidervi a scacciare una lucertola dovete ricordavi che, oltre a non essere pericolose per l’uomo, possono anche risultarvi molto utili! Infatti, le lucertole, si nutrono di piccoli scarafaggi e scorpioni, fanno quindi pulizia di invasori nell’orto e in giardino, mangiando anche altri insetti dannosi per le piante.

Come farle uscire

Per sanare le lucertole dalla propria abitazione, è sempre meglio essere in due. In questo modo ci si dividono i compiti, uno la fa distrarre e uscire allo scoperto e l’altro la cattura. In assenza di amico o di vicino di casa che ci da una mano, possiamo incoraggiare le lucertole nascoste nella vostra casa, a uscire armati di un giornale o di una rivista, per spingerle delicatamente fuori oppure in un barattolo, per poi uscire in giardino e liberarla nel verde. Un altro trucco, meno scontato, è l’utilizzo dell’acqua: spruzzando dell’acqua fredda da una bottiglia, questi rettili sembra che se ne vadano sbattendo la porta. Si può sempre provare! Intanto vi consiglio di tenere pulita la casa il più possibile evitando che restino avanzi in giro o confezioni di cibo aperto.