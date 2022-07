Il basilico è una delle piante aromatiche maggiormente impiegate in cucina nonchè una delle più importanti nella dieta mediterranea: elemento indispensabile per numerose pietanze oramai diventate simboliche (basti pensare a tantissimi piatti a base di pasta o pizza), il basilico è anche fondamentale per alcune preparazioni come il pesto alla genovese. Anche se cresce molto bene in tutta l’area del Mediterraneo, il basilico è originario dell’India ed è largamente utilizzato in tutte le aree del mondo che possono fornire un clima mediamente caldo e umido. Il basilico infatti cresce abbastanza facilmente anche negli ambienti urbani, sia nei giardini che nelle coltivazioni in vaso ma essendo molto diffuso grazie all’aroma che sprigiona, il basilico è anche vittima di numerosi parassiti come i moscerini.

Cosa sono?

Questi moscerini sono quasi sempre gli afidi, detti anche pidocchi delle piante per la loro attitudine a succhiare la linfa dalle foglie e dai fiori. Si tratta di piccoli insetti effettivamente simili a moscerini, che possono avere diversi colori. Solitamente si muovono in grosso sciami e la loro azione può portare ad un decadimento strutturale della pianta, oltre ad esporla a malattie ed infezioni. La loro azione è visibile attraverso l’ingiallimento delle foglie e può portare anche alla comparsa di altri insetti come le formice, visto che gli afidi sviluppano una sostanza zuccherina che attrae proprio questi insetti.

Nessuno lo sa, ma ecco come elimininare i moscerini nella pianta di basilico

Come sbarazzarsene? Esistono vari rimedi naturali decisamente efficaci che possono essere utilizzati anche come “repellente” per questi insetti. Gli afidi ad esempio possono tenuti lontani con una soluzione a base di acqua e sapone di Marsiglia da spruzzare sulle foglie delicatamente. Altri rimedi sono costituiti dall’utilizzo di acqua e aceto (sono sufficienti alcuni cucchiai di aceto in un litro di acqua) oppure aglio, ortica opportunamente lasciate macerare per alcuni giorni in acqua.

Anche una soluzione a base di Olio di Neem ed acqua contribuirà a tener lontano questi insetti.