Nessuno lo sa, ma queste sono le più belle riserve naturali d’Italia

Tra tutte le peculiarità che rendono fantastico il mondo in cui viviamo, probabilmente quelle che più riescono a sbalordire turisti ed appassionati viaggiatori sono le meraviglie naturali. In Italia ci sono davvero tantissimi i luoghi che presentano un enorme valore naturalistico. I più importanti di essi sono spesso concentrati nelle Riserve Naturali e nei Parchi Nazionali. Andiamo a scoprire quali sono le riserve naturali più belle.

Parco Nazionale del Gran Paradiso

Il parco del Gran Paradiso è il più antico parco nazionale Italiano, diviso fra Valle D’Aosta e Piemonte. A dominare è ovviamente la cima del Gran Paradiso, una vetta che supera i 4 mila metri. All’interno di quest’area che si estende per oltre 70 mila ettari si trovano 5 vallate che alternano i tipici ambienti alpini. Preparatevi a passeggiare tra rocce, ghiacciai, boschi di larici e abeti. Il Parco offre numerosissime possibilità di soggiorno che alternano attività sportive, ricreative, artistiche e culturali. Durante le vostre passeggiate vi potrà capitare di incontrare anche marmotte, mentre tra gli uccelli riuscirete a osservare soprattutto i rapaci, come l’aquila reale.

Riserva naturale dello zingaro

Nel tratto di costa che va da Castellammare a Scopello, in Sicilia, si estende una delle riserve più belle: la riserva dello Zingaro. Perfetta per chi desidera immergersi in una natura senza tempo, dove passato e presente si fondono armoniosamente. Dalle piccole baie pavimentate a candidi ciottoli, dal mare che durante il giorno si tinge di inattesi toni di verde e di azzurro agli scogli appuntiti che separano le diverse spiaggette. Un mix di natura e discreta presenza dell’uomo. Le calette si susseguono mischiandosi a profumi e a colori ineguagliabili, sfoderando tutto il loro fascino.

Riserva di Vendicari

Tra Noto e Marzamemi, in Sicilia, c’è un posto dove la natura dà il meglio di sé. È la Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari, un’area dove potrete trovare differenti ambienti naturali, zone di acqua dolce, saline, dune costiere e chilometri di spiagge. L’oasi è tra le più belle d’Europa e comprende un’area di 15000 ettari di terreno. Passeggiando fra i ginepri potrete giungere fino al mare, fanno parte della riserva 13 chilometri di costa incontaminata. In questo angolo di paradiso non sarà difficile trovare fenicotteri, aironi o cormorani. Seguendo differenti itinerari a piedi o in bicicletta potrete ammirare i resti delle Saline, la Tonnara e una torre di avvistamento medievale.

Parco Nazionale delle Cinque Terre

È uno dei parchi più piccoli d’Italia, ma anche uno di quelli più densamente popolati con oltre 4 mila abitanti. Il suo tratto distintivo è il suo essere a misura d’uomo, un’area diventata Patrimonio Mondiale dell’Umanità, caratterizzata da strisce di terre coltivabili, muretti a secco, ambienti mediterranei e montani. Il territorio è prettamente costiero, valorizzato dalla macchia mediterranea e da boschi sempreverdi.