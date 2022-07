Nuoto: alcuni stili fanno dimagrire pancia, fianchi e cosce, ecco quali

Nuotare fa dimagrire? Certo, alcuni stili di nuoto sono specifici per dimagrire determinate parti del corpo. Vediamo quali.

Il nuoto, come attività cardiovascolare, lavora i muscoli e rinforza sia il cuore che i polmoni. Per migliorare il tono muscolare e la resistenza è meglio allenarsi 3 volte a settimana.

Nuoto: ecco come dimagrire

Il nuoto può essere praticato ad ogni età, indipendentemente dalla forma fisica; essendo un attività a basso impatto. Se il tuo obiettivo è perdere peso con il nuoto, allora dovresti farlo 3 volte a settimana per circa un’ora.

Potrebbe sembrarti complicato ma è molto semplice dimagrire col nuoto, considerando che si possono bruciare dalle 600 alle 800 calorie. Ecco come fare per dimagrire alcune parti del corpo:

Utilizzare un allenamento intervallato (tipo circuito) è una scelta ottimale. Ad esempio nuotare a velocità sostenuta per 10 minuti, poi fare una pausa di 3 minuti poi nuotare di nuovo per 10 minuti e così via. Tutto fino a 30 minuti. Oltre a dimagrire può anche far aumentare la resistenza.

A seconda dello stile, puoi tonificare varie parti del corpo:

Stile Libero : petto, tricipiti, bicipiti, avambracci, quadricipiti, alta e media schiena e collo

: petto, tricipiti, bicipiti, avambracci, quadricipiti, alta e media schiena e collo Rana : si possono tonificare fianchi, ginocchia e interno coscia. E’ il solo che non possiede una fase di spinta a livello delle braccia, è quindi sconsigliata alle persone che soffrono di problemi cervicali e lombari. Inoltre bisogna essere già un po’ allenati.

: si possono tonificare fianchi, ginocchia e interno coscia. E’ il solo che non possiede una fase di spinta a livello delle braccia, è quindi sconsigliata alle persone che soffrono di problemi cervicali e lombari. Inoltre bisogna essere già un po’ allenati. Farfalla : per snellire petto, spalle, collo, addominali, alta e bassa schiena, polpacci, quadricipiti e trapezio. Lo stile più faticoso perché impegna tutto il corpo.

: per snellire petto, spalle, collo, addominali, alta e bassa schiena, polpacci, quadricipiti e trapezio. Lo stile più faticoso perché impegna tutto il corpo. Dorso: bassa e media schiena, trapezio, quadricipiti e glutei

Bisogna fare uno sforzo a intensità moderata, ossia avere una frequenza cardiaca tra il 65-75%. Come si calcola? Per calcolarla sottrai a 220 la tua età e ottieni la tua frequenza cardiaca massima. Su questa base calcola il 65-75% delle tue pulsazioni cerca di capire quale ritmo di nuotata riesce a farti stare in quella fascia di battito cardiaco.

La dieta migliore per i nuotatori

Avendo cura di mangiare pasti ridotti, ma ricchi di valori nutritivi e di cambiarli in base agli alimenti. Ecco cosa può mangiare:

È fondamentale introdurre vitamine e sali minerali, mentre il fabbisogno deve essere ripartito nel seguente modo:

60% di calorie introdotte con i carboidrati (pane, pasta, riso e cereali);

(pane, pasta, riso e cereali); 25% di calorie derivanti da grassi (olio extra vergine di oliva, latte e derivati, avocado);

(olio extra vergine di oliva, latte e derivati, avocado); 10-15% di calorie derivanti da proteine vegetali(legumi) e animali (carne, pesce, uova e formaggi).

Tieni ben presente che un‘ora di nuoto a velocità moderata permette di bruciare tra 500 e 600 calorie e che dovrai dividere queste calorie in 5 pasti nell’arco della giornata.