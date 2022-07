Il concetto di regola risulta essere spesso legato alle leggi “effettive” che fanno parte del mondo di vivere civile, ma più generalmente si parla di ogni forma di regolmentazione anche non scritta che costituisce gran parte delle nostre abitudini. Se sopratutto da giovani, e quando siamo immaturi, abbiamo un periodo “ribelle” che ci porta a percepire le regole come delle “costrizioni”, sono comunque molte le personalità che mantengono questo spirito anche da adulti. Non sempre è chiaro cosa porti a questi segni zodiacali, abbastanza ben definiti, a non voler accettare ancor prima di seguire, le regole.

Occhio ai segni zodiacali che non accettano le regole! Quali sono?

Capricorno

Capricorno come quasi tutti gli esseri umani prima o poi si adatta ad un contesto ma è solitamente maggiormente restio a farlo se percepisce che qualcuno sta provando a “modificare” il suo carattere ed il suo comportamento. In questo caso Capricorno semplicemente adotta una tecnica rinunciataria e non fa niente a meno che non lo decida lui.

Leone

E’ orgoglioso ed egocentrico e “sopporta” in modo piuttosto approssimativo gli obblighi e le costrizioni, a meno che non presentino dei reali vantaggi per il segno. Leone costituisce il “ribelle” dal punto di vista più “bambinesco” ed immaturo possibile.

Scorpione

Scorpione non sembra essere l’archetipo del ribelle ma è pronto a mettere in discussione tutti e tutto, anche lo status quo, se ha argomentazioni abbastanza convincenti. Si tratta di un profilo estremamente logico che è anche difficile da contrastare e quindi da convince quando non è daccordo con alcune regole.