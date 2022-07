Oroscopo Branko settimana dal 11 al 17 luglio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 11 al 17 luglio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà alla grande. Lunedì infatti la Luna in aspetto favorevole ti regalerà una vitalità invidiabile, la voglia di metterti in gioco. Martedì potresti fare i conti con alcune incomprensioni. Meglio avere prudenza. Venerdì sarà favorito il lavoro in team.

Toro

Lunedì le stelle ti aiuteranno a trovare un finanziatore per un progetto a cui tieni. Mercoledì dovrai sfruttare al meglio un plenilunio sexy che potrebbe regalarti emozioni intense. Domenica sarà una giornata che agevolerà gli incontri e le amicizie. Non restartene chiuso in casa!

Gemelli

Lunedì ci sarà un chiarimento importante da affrontare. Cerca di mantenere la calma. Martedì qualcuno avrà a che fare con una concorrenza particolarmente sleale. Occorrerà prudenza e una buona strategia. Sabato potrebbe affiorare un po’ di ansia del tutto immotivata.

Cancro

Lunedì dovrai rimboccarti le maniche e cominciare a fare un gran lavoro. Mercoledì qualcuno dovrà fare i conti con un ex socio piuttosto agguerrito. Occorrerà usare molta cautela. Sabato sera le stelle potrebbero riservarti una piacevole sorpresa in amore.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera romantica. Lunedì infatti potresti ricevere un invito galante del tutto inatteso. Martedì le stelle ti incoraggeranno a portare avanti la tua professione, i progetti di lavoro. Venerdì qualcuno accuserà un piccolo calo fisico: meglio fare attenzione.

Vergine

Lunedì sarai coinvolto in un’emozionante sfida d’amore. Mercoledì le stelle faciliteranno i nuovi incontri. Chi è single da tempo dovrebbe approfittarne per mettersi di nuovo in gioco. Sabato sarà il giorno adatto per riprendere in mano i tuoi progetti e portarli avanti.

Bilancia

Lunedì sarà importante controllare bene tutte le carte e i contratti, prima di firmare. Martedì potrebbero nascere piccole tensioni in famiglia, forse con figli nervosi. Sabato sarà la giornata più indicata per staccare la spina e regalarti una giornata di relax al mare.

Scorpione

Lunedì sarà una giornata che favorirà le trattative e gli affari. Martedì le stelle potrebbero portarti una notizia interessante. Sabato sarà la giornata ideale per mettere in un angolo il lavoro, la vita pratica e cominciare a curare di più l’amore.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì, infatti, la Luna sarà ancora nel segno e ti regalerà una determinazione invidiabile. Martedì le stelle favoriranno gli investimenti, affari legati alla banca. Sabato un segreto potrebbe venire alla luce.

Capricorno

Lunedì potresti imbatterti in appunti che si riveleranno preziosi. Martedì qualcuno avrà un ripensamento importante. Sarà meglio non prendere una decisione dettata dall’impulso del momento. Sabato comincerà un weekend che si prospetta particolarmente romantico.

Acquario

Lunedì le stelle ti riserveranno un incontro tanto bello quanto inatteso. Mercoledì ci sarà un plenilunio particolare che ti inviterà a fermarti per riflettere un po’. Sabato dovrai avere molta prudenza per tenere sotto controllo la tua possessività.

Pesci

Lunedì dovrai fare attenzione a dei rivali piuttosto agguerriti. Mercoledì le stelle potrebbero avere in serbo per te un incontri cruciale. Domenica si preannuncia un’ottima conclusione di settimana. Ti sveglierai sereno e pienamente soddisfatto di te stesso.