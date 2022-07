Oroscopo domani Paolo Fox, 11 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 11 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 11 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata molto intrigante per i sentimenti. L’amore potrebbe nascere all’improvviso nelle situazioni più impensate e anche in ambienti nuovi. Chi è single dovrà aspettare il 19, l’ingresso di Mercurio nel segno, per poter fare un incontro interessante. Ottimo periodo per accettare nuovi incarichi, avanzare richieste o fare proposte. Occhio alle spese!

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovrai avere particolare prudenza in amore. La Luna in aspetto contrario potrebbe provocare qualche divergenza con il partner: niente di così grave, soprattutto se la coppia è solida! I più gelosi dovranno fare molta attenzione: cerca di non esagerare con i sospetti, se qualche comportamento del partner non dovesse piacerti. Sul fronte lavorativo d’ora in poi sarà più facile prendere le decisioni.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una giornata molto stimolante, soprattutto a livello lavorativo. Dovresti approfittarne, pe fare una richiesta, affrontare un colloquio, fissare un incontro di lavoro. Evita però di fare spese superflue, soprattutto per la casa. In amore questa prima parte del mese è migliore della seconda. Potrebbero però restare dei dubbi. Chi ha cambiato casa da poco o ha speso troppo dovrà recuperare.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarà una giornata molto attiva sul lavoro, per i contatti e i progetti. In questi giorni potresti concludere accordi interessanti. Qualcosa si sta muovendo già da ora anche se bisogna dire che questo sarà un anno di preparazione al 2023. Cerca di scrollarti di dosso una certa ansia che potrebbe ostacolare l’andamento dei rapporti con alcune persone che contano.