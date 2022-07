Oroscopo Paolo Fox domani, 11 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 11 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 11 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai contare ancora sulla presenza della Luna nel tuo segno. Sono giornate molto interessanti nel lavoro. Per molti preannunciano un nuovo inizio in cui sarà possibile rimettersi in gioco in vista del prossimo anno. In amore sarà una settimana caratterizzata da qualche dissapore o fraintendimento di troppo. Meglio fare attenzione! Dal 18 tutto sarà più facile.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarà un’altra giornata in cui ti sentirai più forte ed energico. Chi vorrà liberarsi di un lavoro poco remunerativo o ha vissuto una crisi nel passato, adesso avrà le idee più chiare. Un cambio di ruolo, di azienda o gruppo sarà determinato dalle circostanze del destino. cercate di accettarlo serenamente. Giove sarà ancora in aspetto critico. Le occasioni non ti arriveranno servite su un piatto d’argento. Attenzione alle spese!

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani ti sentirai molto meglio rispetto ai giorni precedenti. Non saranno pochi gli Acquario che avranno voglia di rimettersi in gioco in amore, vivere una storia travolgente, forse perfino trasgressiva. Le coppie che hanno avuto fastidi in passato dovranno impegnarsi un po’ di più per ricucire uno strappo. Marte dissonante non aiuterà in questo senso.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovrai fare i conti ancora con una Luna un po’ stuzzicante. Cerca di fare molta attenzione, perché il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento. Sforzati di mantenere la calma, soprattutto in amore e in famiglia. Bel momento per la tua professione. Se a giugno hai dovuto affrontare molte spese, il transito di Mercurio in Cancro, fino al 19, ti consentirà di recuperare.